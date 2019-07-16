Необычное музыкальное путешествие с "HaftCraft": хочется продолжения

Первым сюрпризом для публики стало необычное расположение артистов: музыканты "HaftCraft" уютно устроились прямо в середине камерного зала, а стулья для слушателей поставили полукругом так близко к исполнителям, что создавалось ощущение того, что ты и сам находишься внутри звуков... Полутьму разбавляют мерцающие огоньки свечей в высоких подсвечниках. Необычно и завораживающе - что будет происходить?