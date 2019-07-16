Вт, 16.07.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Необычное музыкальное путешествие с "HaftCraft": хочется продолжения

Публика долго не хотела отпускать музыкантов "HaftCraft", и сложившимся взаимопониманием, очевидно, остались довольны все стороны.

ФОТО: Ирина Кивисельг

Субботний концерт фестиваля "Музыка семи городов" предложил музыкальным гурманам редкую возможность окунуться в историю культуры экзотичной Персии, и те, кто нашел время и возможность прийти в камерный зал Йыхвиского концертного дома, не пожалели об этом - музыканты из Бельгии подарили нам почти два часа настоящего волшебства.

Первым сюрпризом для публики стало необычное расположение артистов: музыканты "HaftCraft" уютно устроились прямо в середине камерного зала, а стулья для слушателей поставили полукругом так близко к исполнителям, что создавалось ощущение того, что ты и сам находишься внутри звуков... Полутьму разбавляют мерцающие огоньки свечей в высоких подсвечниках. Необычно и завораживающе - что будет происходить? 

Первыми вышли скрипачи, заведя тихую и трогательную мелодию, и словно окунули слушателей в глубину веков, многие даже закрыли глаза, чтобы еще ярче представить себе шум леса или моря, эхо, раздающееся в горах, шикарные наряды восточных красавиц... Совершенно неожиданно, словно прямо из задней стены появились новые далекие звуки, которые приближались и сила их постепенно нарастала и очаровывала - таким оригинальным способом присоединились к скрипачам художественный руководитель ансамбля Берт Хельсен с фаготом и солистка Ана Наке.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ