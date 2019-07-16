Кохтла-Ярве одолел в кубковой серии Раквере

Жребий был не слишком благосклонен к ФК "Ярве", поскольку уже в первом круге клубу пришлось встретиться с "Тарвасом", который, правда, занимает последнее место в первой лиге, однако в этом сезоне один раз уже задавал жару кохтлаярвесцам.

В кубковой игре, состоявшейся в Раквере, ФК "Ярве" взял контроль над игрой в конце первого тайма: на 34-й минуте Денис Лукин открыл счет, а на 42-й минуте Глеб Певцов упрочил преимущество. На 68-й минуте последний гол забил колумбиец Дуван Москера, который вернулся c просмотра в ФК "Даугавпилс", выступающем в высшей лиге Латвии. Вызывающий интерес у того же клуба бразильский полузащитник ФК "Ярве" Юри Леллис в матче не участвовал.