Индрек Лепп, занявший на паруснике "Адмирал Беллинсгаузен" капитанский мостик на время первого этапа эстонской антарктической экспедиции от Кронштадта до Сааремаа, отмечает, что это судно в первые дни показало себя с самой лучшей стороны.

Построенное в 1984 году в Нидерландах и нынче основательно отремонтированное эстонскими судостроителями из фирмы "Baltic Workboats" парусное судно с 12 членами экипажа значительно меньше военного корабля "Восток", на котором адмирал Беллинсгаузен почти 200 лет назад добрался до Антарктики. Его корабль вмещал более ста человек.

47-летний Индрек Лепп в обычной жизни является капитаном больших пассажирских паромов "Tallink". Однако хождение под парусом было его страстью еще с детских лет. В состязаниях по морскому парусному спорту он становился чемпионом как Европы, так и мира.

Когда шли из Таллинна в Кронштадт, ветер дул со скоростью до 16 м/с и были двухметровые волны. Все прошло очень хорошо.

Лепп отметил, что "Адмирал Беллинсгаузен" в первые дни экспедиции вел себя очень хорошо. "Когда шли из Таллинна в Кронштадт, ветер дул со скоростью до 16 м/с и были двухметровые волны. Все прошло очень хорошо. Это мощная яхта весом 95 тонн, - рассказал он. - Паруса были подняты, когда шли в Кронштадт, и также по пути оттуда в Силламяэ. Всё опробовали, и всем это доставило радость. Парусник в течение трех-четырех месяцев был полностью отремонтирован, установлен новый главный двигатель. Пока все системы работают очень хорошо. Все было очень удобно и слаженно".

В т.н. комнате отдыха парусного судна есть угловой диван, на стене телевизор, а на столе - застывшие в ожидании шахматные фигуры.

24-метровый парусник должен вмещать 12 членов экипажа. В каютах не особо просторно, но и не очень тесно.

Индрек Лепп признался, что лично у него с этой экспедицией сильная эмоциональная связь. "Беллинсгаузен, как и я, родился на Сааремаа. Он был на царской службе в Кронштадте. Я изучал в 1990-х годах в Санкт-Петербургской морской академии судовождение - был последним эстонцем, кто окончил этот факультет по очной форме обучения. Возможность пройти теперь этот путь до сааремааского порта Роомассааре - для меня это сильное переживание".

Как опытный мореплаватель, Лепп сказал, что хотя эта экспедиция основательно продумана до мельчайших деталей, прибытие в Антарктику 27 января 2020 года зависит все же от очень многих обстоятельств и прежде всего от того, какие погодные условия будут там преобладать в эти дни. "Исходить надо все же из реальных обстоятельств, которые всегда могут возникнуть и потребовать решения".

Лепп считает очень хорошим решением организаторов экспедиции пригласить на этапе прохождения антарктических вод капитаном Индрека Киви, который в обычной жизни служит капитаном крупнейшего эстонского ледокола "Botnica" и лучше, чем кто-либо другой, знает особенности мореплавания в тамошних условиях.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Прийт Кууск: "Кок на парусном судне должен быть очень внимательным"

В первой части экспедиции в Антарктику в водах Балтийского моря о сытости экипажа заботится известный путешественник и ведущий новостей "Aktuaalne kaamera" Прийт Кууск, известный также под прозвищем Wend. Обогнувший на велосипедах с компанией путешественников "Uhhuduur" уже пол земного шара и организовавший на телевидении передачу "Köögikodanikud" Кууск на камбузе хлопочет в первый раз.

Во время остановки в Силламяэ он подытожил опыт своих первых рабочих дней судовым коком словами, что в этой должности всегда надо быть готовым к неожиданностям и уметь быстро находить решения. Вместе с тем следует постоянно быть очень внимательным.

Он рассказал, как чудом избежал сильнейших ожогов. Имеющаяся на камбузе плита находится в подвешенном состоянии, чтобы во время волнения на море поверхность плиты оставалась в горизонтальном положении. Кууск рассказал, что позабыл об этом, когда открыл дверцу печки, куда забыл установить металлические ограничители. "Мне еще повезло, что там была не кастрюля с горячим супом, а лишь густой соус из лисичек. В противном случае содержимое этой кастрюли вылилось бы на меня и я получил бы сильнейшие ожоги. Тогда я, правда, криком позвал на помощь", - сказал он.

Одним утром завтрак также задержался примерно на три четверти часа, поскольку Кууск страдал от морской болезни. "Была высокая волна. Проснулся, чувствовал себя отлично. Пять минут поработал - и резко поплохело. Пришлось десять минут полежать. Затем быстро сделал кое-какие дела, и снова пришлось лечь", - вспомнил он тяжелое утро.

Блюда Кууску все же удавались. "За борт ничего не пришлось выбрасывать, - заверил он, рассказав, что старается предлагать команде очень разнообразные блюда - салаты, супы, картофель и соус. - При этом пытался также создать все же дополнительную ценность, к примеру, сам солил рыбу и обжаривал хлеб - с деталями важно играть", - поделился он опытом работы судовым коком.