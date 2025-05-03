Середина завершающейся недели стала полигоном сразу для двух крупных учений в Вирумаа, основное внимание при этом уделялось восточному региону: пока нелегальные мигранты атаковали нарвскую границу, из-за угрозы войны пришлось эвакуировать людей из Нарвы и Силламяэ. В ходе учений были закрыты пограничные переходы, а также установлены блокпосты и проводились проверки дорожного движения.

- Вы куда-то спешите? Вы здесь живете? - слышится позади нас, когда мы идем от Йыхвиской художественной школы к спортивному центру. Оборачиваемся и видим двоих солдат с автоматами. После объяснений, что мы журналисты "Северного побережья", освещающие учения, один из военнослужащих говорит: "Хорошо, разрешаю".