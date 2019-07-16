Ясеням угрожает опасный вредитель

"Ясеневая изумрудная узкотелая златка - это жук, личинки которого живут под корой деревьев и в древесине. Личинка проделывает зигзагообразные ходы, напоминающие серпантин, выедает луб, движение соков прекращается, и дерево просто высыхает", - объясняет энтомолог, сотрудник отдела лесного хозяйства Агентства окружающей среды Хейно Ыунап, что делает с ясенем новый для нас вредитель.

Азия - Америка - Москва

Первичный ареал изумрудной златки находится в Азии: в Китае, Корее, Японии, в незначительной мере она встречается и на Дальнем Востоке России.

"В какой-то момент она попала в Америку и теперь очень широко распространена в Америке и довольно широко - в Канаде, - рассказывает Ыунап. - В Азии местные ясени она не губит, там есть другие виды, но в Америке губит массово - миллионы деревьев в год".

По всей вероятности, из Америки изумрудная златка была занесена в Москву. Там ее обнаружили в 2007 году, но позднее установили, что она была там еще в начале 1990-х годов. Оттуда стремительно летающий жук начал распространяться дальше, в основном по лесонасаждениям вдоль железных дорог - там в России растет очень много ясеней.

"По данным прошлого года, в сторону Эстонии он продвинулся относительно недалеко, на расстояние примерно 150 километров. Из Москвы он распространился дальше на юг и запад; от границы Украины ближайшая находка - в шести километрах, от границы Беларуси - примерно в пятидесяти километрах. Это значит, что он уже не очень далеко от нас", - констатирует Ыунап.

Хейно Ыунап. Maaleht ХЕЙНО ЫУНАП: В Америке она губит миллионы деревьев в год.

Однако этот жук распространяется не только естественным путем. В Эстонию ввозят кругляк ясеня - например, из Украины, известно Ыунапу, - и завезенный вместе с партией вредитель может попасть в местную природу.

Наблюдения и ловушки

Департамент сельского хозяйства в сотрудничестве с Агентством окружающей среды уже долгое время ведет мониторинг за изумрудной златкой.

"Мы ведем наблюдения несколько лет, и сейчас считаем, что у нас изумрудной златки нет, - говорит Хейно Ыунап. - У нее очень характерные ходы, выходные отверстия и личинки, которые невозможно спутать с какими-либо другими, и их мы не видели".

Этим летом в выбранных Департаментом сельского хозяйства местах по всей Эстонии установили и устанавливают на ясенях феромонные ловушки, чтобы обнаружить изумрудную златку как можно раньше. В Ида-Вирумаа таких пунктов двенадцать, в радиусе трех километров от каждого три ловушки.

При выборе мест в список, разумеется, попали приграничные территории, а также крупные автомобильные и железные дороги, по которым движется ясеневая древесина, - там ловушки есть, к примеру, возле парковок и заправок.

В Ида-Вирумаа ясеня очень много, как и в Ляэнемаа и западной части Харьюмаа.

Видел только на булавке