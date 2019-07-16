Ясеням угрожает опасный вредитель

Происходящее из Азии насекомое-вредитель может вместе с ввозимой в Эстонию древесиной попасть к нам быстрее, чем предполагается.
"Ясеневая изумрудная узкотелая златка - это жук, личинки которого живут под корой деревьев и в древесине. Личинка проделывает зигзагообразные ходы, напоминающие серпантин, выедает луб, движение соков прекращается, и дерево просто высыхает", - объясняет энтомолог, сотрудник отдела лесного хозяйства Агентства окружающей среды Хейно Ыунап, что делает с ясенем новый для нас вредитель.
Азия - Америка - Москва
Первичный ареал изумрудной златки находится в Азии: в Китае, Корее, Японии, в незначительной мере она встречается и на Дальнем Востоке России.
"В какой-то момент она попала в Америку и теперь очень широко распространена в Америке и довольно широко - в Канаде, - рассказывает Ыунап. - В Азии местные ясени она не губит, там есть другие виды, но в Америке губит массово - миллионы деревьев в год".
По всей вероятности, из Америки изумрудная златка была занесена в Москву. Там ее обнаружили в 2007 году, но позднее установили, что она была там еще в начале 1990-х годов. Оттуда стремительно летающий жук начал распространяться дальше, в основном по лесонасаждениям вдоль железных дорог - там в России растет очень много ясеней.
"По данным прошлого года, в сторону Эстонии он продвинулся относительно недалеко, на расстояние примерно 150 километров. Из Москвы он распространился дальше на юг и запад; от границы Украины ближайшая находка - в шести километрах, от границы Беларуси - примерно в пятидесяти километрах. Это значит, что он уже не очень далеко от нас", - констатирует Ыунап.
Хейно Ыунап.
Maaleht
ХЕЙНО ЫУНАП:
В Америке она губит миллионы деревьев в год.
Однако этот жук распространяется не только естественным путем. В Эстонию ввозят кругляк ясеня - например, из Украины, известно Ыунапу, - и завезенный вместе с партией вредитель может попасть в местную природу.
Наблюдения и ловушки
Департамент сельского хозяйства в сотрудничестве с Агентством окружающей среды уже долгое время ведет мониторинг за изумрудной златкой.
"Мы ведем наблюдения несколько лет, и сейчас считаем, что у нас изумрудной златки нет, - говорит Хейно Ыунап. - У нее очень характерные ходы, выходные отверстия и личинки, которые невозможно спутать с какими-либо другими, и их мы не видели".
Этим летом в выбранных Департаментом сельского хозяйства местах по всей Эстонии установили и устанавливают на ясенях феромонные ловушки, чтобы обнаружить изумрудную златку как можно раньше. В Ида-Вирумаа таких пунктов двенадцать, в радиусе трех километров от каждого три ловушки.
При выборе мест в список, разумеется, попали приграничные территории, а также крупные автомобильные и железные дороги, по которым движется ясеневая древесина, - там ловушки есть, к примеру, возле парковок и заправок.
В Ида-Вирумаа ясеня очень много, как и в Ляэнемаа и западной части Харьюмаа.
Видел только на булавке
Как ловушку размещают высоко в кроне дерева?
"Мы вешаем ее с помощью длинного восьмиметрового шеста: привязываю к веревке свинцовый груз и с помощью шеста перекидываю ее через ветку. Затем спускаю груз, привязываю вместо него ловушку и поднимаю. Потом можно будет снова спустить ее вниз на веревке, когда подойдет время снимать ловушку", - описывает Ыунап.
В окрестностях Тарту он уже снял несколько ловушек. Там златки были, но местный вид, который тоже живет на ясене, правда, особого вреда не причиняет. "Пришельцев", к счастью, не было.
Ыунап говорит, что распознать изумрудную златку невооруженным глазом может быть затруднительно, поскольку у нас обитает несколько похожих видов. Жука нужно изучать под микроскопом, делают это в лаборатории Центра сельскохозяйственных исследований.
До сих пор попадавшие в ловушки насекомые были настолько меньше изумрудных златок, что и подозрения не возникало.
Живую изумрудную златку Ыунап своими глазами не видел, только на кончике булавки. Как в Москве, так и в Таллинне, где в феврале этого года прошел международный симпозиум, посвященный теме ясеневой изумрудной узкотелой златки, на который из Красноярска в качестве образцов привезли как личинок, так и имаго.
Инвазия неизбежна
"Я действительно опасаюсь, что она попадет к нам - как ты ее сдержишь?" - отмечает Ыунап.
Предотвратить п оявление жука невозможно, важно как можно раньше его обнаружить, чтобы сократить его численность путем уничтожения заселенных вредителями ясеней. У изумрудной златки есть свои вкусовые предпочтения: ей больше нравится ясень пенсильванский.
"В Америке она повреждает и обыкновенный ясень, но предпочитает пенсильванский; в Москве она тоже обитает в основном на пенсильванском ясене, но там это основной вид в озеленении, - рассказывает Хейно Ыунап. - На Дальнем Востоке она повреждает также местные виды вяза и лапину сумахолистную, но только повреждает, с деревьями ничего не случается".
Естественными врагами изумрудной златки являются один вид ос в Америке и некоторые виды перепончатокрылых в Европе, которые на ней паразитируют.
"Но эти паразиты появятся у нас не раньше, чем изумрудных златок станет достаточно много", - констатирует Ыунап.