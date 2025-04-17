Выплаты из Фонда справедливого перехода идут не быстро

Комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета рассмотрела использование средств из Фонда справедливого перехода, направленных на поддержку развития Ида-Вирумаа, и пришла к выводу, что мера будет использована не полностью. По словам руководителя комиссии Урмаса Рейнсалу, помимо низкого процента выплат из фонда, есть информация, что некоторые пособия фонда использованы не будут, что повлечет за собой отказ от многомиллионных инвестиций в регион.

- Думаю, с Фондом справедливого перехода сейчас все отлично. Приняты решения о распределении более 90 процентов средств. А что касается того, что на сегодня использовано или выплачено только 7 процентов средств, то это нормальный процесс такого фонда, - сказал он, добавив, что фондом одобрено на 15 процентов проектов больше проектов, чем имеется средств, поэтому если один проект отпадает, следующий в списке получает финансирование.