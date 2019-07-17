Финансировать ида-вирускую программу за счет эконалогов неразумно

Согласно проекту закона о внесении дополнений в Закон о платах за использование окружающей среды, инициированному социал-демократической фракцией 13 июня, минимум 25 процентов поступающих в государственный бюджет экологических налогов должны направляться на осуществление деятельности в рамках ида-вируской программы.

Увеличение целесообразности использования экологических налогов - это тема, заслуживающая рассмотрения и диалога, однако с увязыванием местных доходов с поступающими в госбюджет экологическими налогами спешить не стоит. На это есть несколько причин.

Во-первых, поступление экологических налогов нестабильно, из-за чего в один момент времени средств достаточно, а в другой их не хватает. Объемы добычи сланца сокращаются, выбросы в атмосферу, налогообложение которых, безусловно, является частью экологических плат, тоже идут на снижение. Поступление налогов уменьшается.

Если финансирование ида-вируской программы было бы связано с экологическими платами, то при уменьшении поступающих эконалогов сократился бы и объем меры поддержки - в данном случае ида-вируской программы.

Во-вторых, увязывание доходов госбюджета с помощью закона снижает гибкость госбюджета. Меры по смягчению региональных различий сложно разработать или адаптировать к меняющимся обстоятельствам, если бюджетные средства жестко увязаны с конкретными решениями. Свободных денег просто нет. Сейчас проблема может существовать в Ида-Вирумаа или юго-восточной Эстонии, однако в будущем не исключено перемещение очага проблем в другой регион Эстонии.

Вышесказанное не означает, что экологические налоги вообще неприемлемо использовать для улучшения предпринимательской или жизненной среды. Разумеется, приемлемо, и косвенным образом они и сейчас составляют часть источников финансирования ида-вируской программы.

Увеличение целесообразности использования экологических налогов - это тема, заслуживающая рассмотрения и диалога, однако с увязыванием местных доходов с поступающими в госбюджет экологическими налогами спешить не стоит.

Платы за природные ресурсы могут быть отчасти местными налогами или хотя бы направляться обратно самоуправлениям, поступая в их бюджеты и предназначаясь в первую очередь именно для решения вышеназванных проблем.

В планах правительства на ближайшее время - проанализировать подробнее вопрос расширения прав местных самоуправлений в области налогообложения. Это охватывает, к примеру, земельный налог, платы за природные ресурсы и платы за посещение.

В правительственной программе деятельности поставлена цель увеличить бюджетную самостоятельность самоуправлений, расширив их свободу в принятии решений при использовании государственных целевых средств. Анализ и предложения подготовят в январе 2020 года.

Также внесут предложения по перенаправлению экологических налогов самоуправлениям с целью смягчить негативное воздействие на окружающую среду, сопутствующее эксплуатации природных ресурсов. Срок - январь 2020 года.