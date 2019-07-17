В Нарве состоялся пятый международный художественный лагерь, собравший известных художников из Эстонии, Латвии, России и Израиля. Результат их стараний можно увидеть до конца лета в Нарвском центре свободного творчества (бывшая музыкальная школа на Вабадузе, 20).

Лагерь организуют энтузиасты из Нарвы, известные далеко за пределами своего города художники Вадим Ерохин и Ирина Юголайнен, которые поставили перед собой амбициозную цель - возродить традиции прошлых веков, когда в Принаровье и на берег Финского залива приезжали за вдохновением творцы, в том числе и великие художники, наследием которых наслаждается весь мир.