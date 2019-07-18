Госвласть кормит Ида-Вирумаа пустыми обещаниями

Дорожающее электричество, возросшая зависимость от соседних государств, уменьшение поступления налогов как в государственный, так и в местные бюджеты, усиление социально-экономического напряжения в Ида-Вирумаа - это лишь часть негативного влияния, оказываемого на эстонское общество начавшимся в феврале вытеснением сланцевой энергетики с рынка.
Для оптимистов стоило бы найти также что-нибудь позитивное. Можем чувствовать себя, пожалуй, чуть лучше, раз Эстония молниеносно внесла свой микроскопический в глобальном плане вклад в уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.
Хотя такие крупные государства, как Китай, Индия, Россия или США, загрязняющие атмосферу парниковыми газами, далеки от нашей решимости в попытках уменьшить свой углеродный след. Здесь же, в Европе, к примеру как в Польше, так и в Германии, работающие на угле станции продолжают снабжать свои страны необходимой электроэнергией. А вот эстонские сланцевые электростанции развернутому на квотах на загрязнение бизнесу удалось резко выпроводить с энергорынка.
От того, что сланцевые электростанции отправлены в долгосрочный или даже вечный отпуск, потребность в электроэнергии в Эстонии не уменьшится. Графики энерготорговли "Elering" ясно показывают, что начиная с февраля сальдо Эстонии нарастающе негативное. Логическим следствием является и то, что если на рынке производителей меньше, то и цена повышается.
Выросшие счета не порадуют ни одного бытового потребителя. Но еще более плохим сигналом это является для тех предприятий, в чьих производственных затратах весомую долю составляет электроэнергия. Если до сих пор при инвестировании в Эстонию одним из аргументов была также разумная цена на электричество, то в дальнейшем придется считаться, скорее, с удорожанием этой составляющей. Это, в свою очередь, начнет тормозить развитие всей экономики. В числе прочего не стоит забывать, что электричество потребляют даже считающиеся дружелюбными к окружающей среде электромобили.
Развитие предпринимательства - это в конце концов единственная вещь, которая прокормит как Ида-Вирумаа, так и Эстонию в целом.
Сланцевая энергетика десятилетиями пополняла значительными налоговыми доходами как госказну, так и бюджеты местных самоуправлений. Попытался на прошлой неделе узнать в Министерстве финансов, насколько сильно отразится сворачивание сланцевой энергетики на доходах госбюджета. Ответа не получил, поскольку это только подсчитывают.
А вот получающая за добычу сланца плату за ресурсы Алутагузеская волость быстро прикинула, что уже нынче поступления в бюджет по сравнению с запланированным сократятся на 0,8 миллиона евро, а в следующем году, очевидно, уже почти на два миллиона евро.
Если известно, что сланца в этом году добудут как минимум на треть меньше, чем в прошлом, и на электростанциях и шахтах уже сокращено почти полтысячи человек, сотни на очереди и многие из оставшихся работают с частичной занятостью, то это окажет негативное влияние также на госдоходы. Уменьшатся поступления как социального, так и подоходного налога, а также плат за загрязнение. Едва ли государство сможет рассчитывать на ставший привычным дивидендный доход "Eesti Energia" в размере 50 миллионов евро.
Эффект снежного кома усиливает и то, что объемы работы сокращаются также на предприятиях, обслуживающих сланцевую энергетику. Для части из них шахты и электростанции как раз являются основными клиентами. Поскольку выплачиваемая зарплата уменьшится, нехватку кислорода ощутят и местные коммерсанты.
Переход с фоссильной энергетики на возобновляемую происходит в общем случае в большинстве стран плавно в течение более длительного периода. В это время подкладывают, так сказать, мягкие подушки тем регионам, которые в результате этого больше всего страдают. Германия, например, должна будет полностью прекратить добычу каменного угля для производства электроэнергии к 2038 году, и согласно составленному для этого плану действий, переход обойдется в 80 миллиардов евро, из которых половину получат те земли, где закроют работающие на угле электростанции. Сорок миллиардов планируют потратить на предотвращение роста цены на электричество.
В Эстонии аналогичный переход хотят осуществить сразу и лишь с символическими компенсациями. Никакого четкого плана, как это делать и компенсировать сопутствующие негативные последствия, общественности ведь не представлено.
До сих пор нынешнее правительство говорило лишь о довольно неопределенной поддержке завода по рафинированию сланцевого масла, который в лучшем случае начнет работу в 2024 году. Однако с учетом того, что и в случае этого плана есть немало сомневающихся и противников и что правительство боится принять решение, очевидно, уместно будет добавить еще несколько лет. Как пережить все это время, совершенно непонятно.
В связи с развитием Ида-Вирумаа у разных кабминов в последние годы были большие планы. Одним из них был перевод Академии внутренней обороны в Нарву. Один из ведущих политиков "Isamaa" Урмас Рейнсалу собирался перевести в Ида-Вирумаа 1000 госбюджетных должностей. Его однопартиец Юхан Партс обещал, что к осени 2019 года в ида-вируских промпарках будет 4500 рабочих мест.
Министр госуправления центрист Яак Ааб планировал выплачивать господдержку каждому работающему в Ида-Вирумаа молодому специалисту с высшим образованием. Центристская партия в предвыборной программе поддержала также строительство в Нарве инфотехнологического колледжа имени Пауля Кереса.
Некоторые партии обещали направить уплаченные сланцевыми предприятиями платы за загрязнение на развитие Ида-Вирумаа. Теперь пришли к выводу, что этот план никуда не годится.
Объем реализации большинства из намеченных государственной властью в Ида-Вирумаа крупных шагов даже не приблизился к запланированному. Крупнейшее достижение нынешнего правительства, чем министры наперебой хвалятся, - это запланированные на весеннем обсуждении стратегии госбюджета дополнительные 1,6 миллиона евро для ида-вируской программы. При этом они не спешат уточнить, что эти деньги надо распределить на четыре года.
Если ни одной идеи получше не найдется, то надо бы постараться как можно быстрее поддержать в регионе предпринимательство теми 20 миллионами евро, которые на сегодня забронированы в ида-вируской программе на четыре года. В таком случае будет больше шансов, что создание новых рабочих мест не растянется снова на десятилетие.
Развитие предпринимательства - это в конце концов единственная вещь, которая прокормит как Ида-Вирумаа, так и Эстонию в целом.