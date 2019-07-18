Госвласть кормит Ида-Вирумаа пустыми обещаниями

Для оптимистов стоило бы найти также что-нибудь позитивное. Можем чувствовать себя, пожалуй, чуть лучше, раз Эстония молниеносно внесла свой микроскопический в глобальном плане вклад в уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Хотя такие крупные государства, как Китай, Индия, Россия или США, загрязняющие атмосферу парниковыми газами, далеки от нашей решимости в попытках уменьшить свой углеродный след. Здесь же, в Европе, к примеру как в Польше, так и в Германии, работающие на угле станции продолжают снабжать свои страны необходимой электроэнергией. А вот эстонские сланцевые электростанции развернутому на квотах на загрязнение бизнесу удалось резко выпроводить с энергорынка.

От того, что сланцевые электростанции отправлены в долгосрочный или даже вечный отпуск, потребность в электроэнергии в Эстонии не уменьшится. Графики энерготорговли "Elering" ясно показывают, что начиная с февраля сальдо Эстонии нарастающе негативное. Логическим следствием является и то, что если на рынке производителей меньше, то и цена повышается.

Выросшие счета не порадуют ни одного бытового потребителя. Но еще более плохим сигналом это является для тех предприятий, в чьих производственных затратах весомую долю составляет электроэнергия. Если до сих пор при инвестировании в Эстонию одним из аргументов была также разумная цена на электричество, то в дальнейшем придется считаться, скорее, с удорожанием этой составляющей. Это, в свою очередь, начнет тормозить развитие всей экономики. В числе прочего не стоит забывать, что электричество потребляют даже считающиеся дружелюбными к окружающей среде электромобили.

Развитие предпринимательства - это в конце концов единственная вещь, которая прокормит как Ида-Вирумаа, так и Эстонию в целом.

Сланцевая энергетика десятилетиями пополняла значительными налоговыми доходами как госказну, так и бюджеты местных самоуправлений. Попытался на прошлой неделе узнать в Министерстве финансов, насколько сильно отразится сворачивание сланцевой энергетики на доходах госбюджета. Ответа не получил, поскольку это только подсчитывают.

А вот получающая за добычу сланца плату за ресурсы Алутагузеская волость быстро прикинула, что уже нынче поступления в бюджет по сравнению с запланированным сократятся на 0,8 миллиона евро, а в следующем году, очевидно, уже почти на два миллиона евро.

Если известно, что сланца в этом году добудут как минимум на треть меньше, чем в прошлом, и на электростанциях и шахтах уже сокращено почти полтысячи человек, сотни на очереди и многие из оставшихся работают с частичной занятостью, то это окажет негативное влияние также на госдоходы. Уменьшатся поступления как социального, так и подоходного налога, а также плат за загрязнение. Едва ли государство сможет рассчитывать на ставший привычным дивидендный доход "Eesti Energia" в размере 50 миллионов евро.