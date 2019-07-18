Идаский центр тревоги возглавил бывший замстарейшины

В конкурсе на место руководителя Идаского центра тревоги претендовало 24 человека.

Муракас в прошлом работал в структуре местного самоуправления на различных должностях и до недавнего времени занимал пост помощника старейшины волости Виймси, где отвечал в числе прочего за безопасность в регионе и кризисное регулирование. Вдобавок к этому он 12 лет проработал помощником полицейского.

По словам гендиректора Центра тревоги Кятлин Алвела, конкурс был крепким, и радостно, что работа в публичном секторе и в центре тревоги привлекает и тех, у кого нет непосредственного опыта работы в сфере внутренней безопасности. "На руководителей региональных центров возлагают очень большие надежды, поскольку именно в их руках ключ к формированию и поддержанию командного духа. Я рада, что у нас были крепкие кандидаты, из числа которых мы выбирали человека на эту ответственную роль", - сказала Алвела.

Причина, почему Муракас решил принять участие в конкурсе, кроется в его двенадцатилетней карьере в области внутренней безопасности в качестве добровольца. "Я долгое время был помощником полицейского и уже двенадцать лет вношу лепту в обеспечение безопасности Эстонии. Благодаря этому у меня сложилось представление о работе и роли центра тревоги. Уверен, что это будет увлекательный вызов, поскольку центр тревоги - быстро меняющаяся и развивающаяся организация".

В Йыхви работает 28 человек. Ежедневно центры тревоги принимают до 3000 звонков, из которых примерно половина перенаправляется в полицию, скорую помощь и спасателям. На Идаский центр тревоги приходится примерно 19% экстренных вызовов.