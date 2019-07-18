Юбилейное лето танцоров "Загадки": много радости и переживания

Ура, каникулы! Отдых, свежий воздух, поездки и прочие удовольствия, в числе которых... большая танцевальная работа. Именно так: работа и удовольствие. Потому что в этом коллективе есть традиция - потрудиться в летние каникулы, чтобы достойно выступать в конкурсах и концертах. И летом тоже как минимум проходит один большой конкурс.

- Стараемся каждый год открывать для себя не только новые фестивали, но и страны, желательно теплые, чтобы заодно искупаться в море и позагорать, ведь наше эстонское лето не всегда балует такими радостями, - рассказывает руководитель коллектива Марина Равлусевич. - Поэтому летние поездки - это не только проверка достигнутого в учебном году, но и поощрение детей за их труды. Основные расходы, как правило, берут на себя родители, но и ДТШ много помогает, в этом году предоставили транспорт до Санкт-Петербурга.