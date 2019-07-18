Юбилейное лето танцоров "Загадки": много радости и переживания

Слово "каникулы" для танцевального коллектива "Загадка" из Кохтла-Ярвеского Дома творчества - это не только отдых, но и яркие события, благодаря которым копилка творческого коллектива заметно пополнилась не только наградами, но, самое важное, новыми впечатлениями и знаниями.
Ура, каникулы! Отдых, свежий воздух, поездки и прочие удовольствия, в числе которых... большая танцевальная работа. Именно так: работа и удовольствие. Потому что в этом коллективе есть традиция - потрудиться в летние каникулы, чтобы достойно выступать в конкурсах и концертах. И летом тоже как минимум проходит один большой конкурс.