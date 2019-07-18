Хутора приглашают в выходные в гости

Один из новых участников - дом отдыха Карукелла в поселке Люганузе.

Новехонькое предприятие сельского туризма

- Это наш первый день открытых дверей до того, как дом отдыха будет окончательно готов, на что уйдет еще неделя, - сказала владелица дома отдыха Терье Раттур. - Мы будем предлагать нашим гостям местную еду и рукоделие, и в этом качестве мы вполне подходим для участия в Дне открытых хуторов, - добавила она.

Купить местную еду и рукоделие в доме отдыха на берегу реки Пуртсе можно будет и в день мероприятия. Вдобавок предложат возможность поработать руками как детям, так и взрослым - например, свалять брошь и смастерить магический браслет. Воскресную программу завершит веселым концертом дуэт "Väliharf".

- Обязательно хотелось бы и в будущем устраивать маленькие душевные концерты, возможность для этого есть как под открытым небом, так и в помещениях, - сказала Раттур.

Музыкой угостит и хутор жизненного уклада Пярнаыуэ в Раннапунгерья, который будет открыт все выходные. В субботу в программе концерт по заявкам от Валтера Парве, работающего с виниловыми пластинками, и совместное пение; в воскресенье музицирует ансамбль "MAAG". А откроет программу охотничья выставка, на которой можно полюбоваться удостоенными золотых медалей трофеями, шкурами и т.д.

- В Дне открытых хуторов мы участвуем впервые. Толчок к этому дала прошлогодняя улица причудской еды, где мы открыли свой семейный ресторан, - рассказала хозяйка хутора Пярнаыуэ Пилле Пыльд.

Вкусно и сытно

Без богатого стола не обойдется и на этот раз, и блюда приготовят из местного сырья. "Предложим суп, жареную картошку, мясо, разную выпечку - блюда, которые помогли нам заявить о себе и которыми можно наесться досыта", - заверила хозяйка, которая вчера занималась приготовлением кваса.

На хуторе Пярнаыуэ не забыли и о детях: они смогут посостязаться в надувании мыльных пузырей и запуске бумажных самолетиков. Также можно завести знакомство с шиншиллами и даже забрать зверька домой.

В воскресенье свои двери и сердца распахнут в общем более 300 хуторов по всей Эстонии, более половины примут гостей и в субботу. Посетителей ждут как крупные фермы, так и маленькие хутора, интересные животные и растения, классная сельскохозяйственная техника, настоящая хуторская еда, экскурсии, мастерские и еще много интересного. У каждого хутора своя программа, отражающая его своеобразие.

Более подробная информация о программах участников находится на веб-странице Дня открытых хуторов.