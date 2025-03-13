Трактир "Valge Hobu" отметит 45-летие Праздник будут вести бывшие здешние диск-жокеи

В субботу, 15 марта в 22 часа на большой юбилейной дискотеке народ будет отплясывать под музыку от DJ Alex, DJ Imre, DJ Visu, DJ Marko и DJ Jerofejev. Эти дискоры когда-то поднимали настроение на вечеринках в "Valge Hobu". Закончится путешествие во времени, когда ноги уже не будут держать. Билет стоит 10 евро.

- Дискотеки мы начали устраивать ровно 35 лет назад, то есть первая состоялась 15 марта 1995 года. На самой многолюдной вечеринке присутствовало более семисот человек, это было в день друга в 2003 году. Очередь в бар выстроилась в четыре ряда, - вспоминает хозяйка трактира "Valge Hobu" Ольга Эдовальд.