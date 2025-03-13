Если празднование предыдущего юбилея "Valge Hobu" пошло прахом из-за пандемии, то на этот раз ожидается большое торжество, которое отправит в путешествие во времени в эпоху дискотек.
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Трактир "Valge Hobu" отметит 45-летие ⟩ Праздник будут вести бывшие здешние диск-жокеи
В субботу, 15 марта в 22 часа на большой юбилейной дискотеке народ будет отплясывать под музыку от DJ Alex, DJ Imre, DJ Visu, DJ Marko и DJ Jerofejev. Эти дискоры когда-то поднимали настроение на вечеринках в "Valge Hobu". Закончится путешествие во времени, когда ноги уже не будут держать. Билет стоит 10 евро.