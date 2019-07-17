Гурманы соберутся на первом фестивале ряпушки

В йыгевамааском Казепяэ в субботу на самом важном месте будет причудская еда, а героем дня станет нуждающаяся в повторном открытии чудская ряпушка.

- Многие годы в рыбных запасах Чудского озера отмечалась большая нехватка ряпушки, но в последние пару лет популяция этой рыбешки стала успешно восстанавливаться, и все желающие снова могут наслаждаться чудской ряпушкой, - отметил руководитель НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök" Тауно Лаазик.

На фестивале лучшие в приготовлении блюд из ряпушки повара продемонстрируют в бесплатных мастерских, сколько всего можно приготовить из ряпушки и какая она вкусная. Одну мастерскую проведет лучший ресторанный повар Пскова, который ознакомит с рецептами приготовления ряпушки, популярными по ту сторону Чудского озера.

В фестивальной зоне будут открыты также торговые точки лучших причудских производителей и изготовителей еды, где помимо главной героини - ряпушки - предложат с возможностью как отведать на месте, так и взять с собой все те вкусности, которые изготавливают в Причудье.

Детям интересные занятия предложат Тартуский дом природы, который расскажет о мире рыб, и Южно-Эстонский клуб рыболовов, который научит обращаться с удочкой. На месте будет также мини-зоопарк, и желающие смогут прокатиться на лошадке.

Праздник еды состоится с 11.00 до 16.00, ведущим дня будет актер Городского театра Март Тооме.