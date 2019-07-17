Гурманы соберутся на первом фестивале ряпушки

В субботу, 20 июля, на певческой сцене Казепяэ состоится большой праздник поедания ряпушки.
В йыгевамааском Казепяэ в субботу на самом важном месте будет причудская еда, а героем дня станет нуждающаяся в повторном открытии чудская ряпушка.
- Многие годы в рыбных запасах Чудского озера отмечалась большая нехватка ряпушки, но в последние пару лет популяция этой рыбешки стала успешно восстанавливаться, и все желающие снова могут наслаждаться чудской ряпушкой, - отметил руководитель НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök" Тауно Лаазик.
На фестивале лучшие в приготовлении блюд из ряпушки повара продемонстрируют в бесплатных мастерских, сколько всего можно приготовить из ряпушки и какая она вкусная. Одну мастерскую проведет лучший ресторанный повар Пскова, который ознакомит с рецептами приготовления ряпушки, популярными по ту сторону Чудского озера.
В фестивальной зоне будут открыты также торговые точки лучших причудских производителей и изготовителей еды, где помимо главной героини - ряпушки - предложат с возможностью как отведать на месте, так и взять с собой все те вкусности, которые изготавливают в Причудье.
Детям интересные занятия предложат Тартуский дом природы, который расскажет о мире рыб, и Южно-Эстонский клуб рыболовов, который научит обращаться с удочкой. На месте будет также мини-зоопарк, и желающие смогут прокатиться на лошадке.
Праздник еды состоится с 11.00 до 16.00, ведущим дня будет актер Городского театра Март Тооме.
После завершения дня ряпушки на той же площадке начнется музыкальный фестиваль "Романтика Причудья". На стартующем в пятницу фестивале в течение двух дней выступят Иво Линна, Танель Падар, Маарья-Лийс Илус, Антти Каммисте и "Supernova", Роберт Линна, "Eneseimetlejate Klubi", Уудо Сепп и "Dagö".