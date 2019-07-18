ОДИН ВОПРОС: Нарвитяне оценили возможность ночных покупок?

- Нарвский магазин работает круглосуточно с 25 июня, и клиенты пользуются этой возможностью все активнее. В среднем 10 процентов наших клиентов делают покупки в магазине именно в ночное время, а в выходные дни число покупателей еще больше. Мы получили много положительных отзывов: клиенты, прежде всего таксисты и работающие по сменам люди, могут прийти в магазин именно тогда, когда это им по времени больше всего подходит.