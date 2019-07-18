Чт, 18.07.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОДИН ВОПРОС: Нарвитяне оценили возможность ночных покупок?

Ирина Ушакова.

ФОТО: Prisma Peremarket AS

С конца июня нарвский гипермаркет "Prisma" открыт круглосуточно - больше открытых 24 часа в сутки магазинов в регионе нет. Раньше у АО "Prisma Peremarket" было три круглосуточных магазина в Таллинне и один в Тарту.

Руководитель нарвской "Prisma" ИРИНА УШАКОВА:

- Нарвский магазин работает круглосуточно с 25 июня, и клиенты пользуются этой возможностью все активнее. В среднем 10 процентов наших клиентов делают покупки в магазине именно в ночное время, а в выходные дни число покупателей еще больше. Мы получили много положительных отзывов: клиенты, прежде всего таксисты и работающие по сменам люди, могут прийти в магазин именно тогда, когда это им по времени больше всего подходит.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ