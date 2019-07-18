Чт, 18.07.2019
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Новая жизнь Александровской церкви: уникальный купольный зал могут разделить на несколько помещений

Уникальный купольный зал Нарвской Александровской церкви может быть разделен на несколько помещений.

ФОТО: Илья Смирнов

Правительство в процессе поиска нового применения для Нарвской Александровской церкви пришло к выводу, что использовать здание будет проще, если разделить самую мощную его часть - купольный зал - на более мелкие помещения.

Правительство Эстонской Республики на состоявшемся в начале июня заседании кабинета министров решило, что Министерство культуры должно разработать концепцию использования Нарвского Александровского собора как здания, находящегося в общественном пользовании. В ходе ее составления Министерство культуры организовало несколько встреч и обсуждений с членами прихода и общины, представителями нарвских городских властей, а также сотрудничало с Эстонской художественной академией.

Министерство спрашивает разрешения

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