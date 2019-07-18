Новая жизнь Александровской церкви: уникальный купольный зал могут разделить на несколько помещений

Правительство Эстонской Республики на состоявшемся в начале июня заседании кабинета министров решило, что Министерство культуры должно разработать концепцию использования Нарвского Александровского собора как здания, находящегося в общественном пользовании. В ходе ее составления Министерство культуры организовало несколько встреч и обсуждений с членами прихода и общины, представителями нарвских городских властей, а также сотрудничало с Эстонской художественной академией.