Новая жизнь Александровской церкви: уникальный купольный зал могут разделить на несколько помещений

Правительство в процессе поиска нового применения для Нарвской Александровской церкви пришло к выводу, что использовать здание будет проще, если разделить самую мощную его часть - купольный зал - на более мелкие помещения.
Правительство Эстонской Республики на состоявшемся в начале июня заседании кабинета министров решило, что Министерство культуры должно разработать концепцию использования Нарвского Александровского собора как здания, находящегося в общественном пользовании. В ходе ее составления Министерство культуры организовало несколько встреч и обсуждений с членами прихода и общины, представителями нарвских городских властей, а также сотрудничало с Эстонской художественной академией.