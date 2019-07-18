Лоббирование проекта велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла продолжится

Велопешеходная дорога между Йыхви и Кохтла-Ярве активно используется. Уездный центр желает создать безопасное соединение для пешеходов и велосипедистов также с Тойла, который заинтересован в этом не меньше.

Ответы министра государственного управления на совместные обращения волостей Йыхви и Тойла по вопросам велопешеходной дороги и четырехполосного шоссе не предвещают их появления в ближайшее время. Руководители самоуправлений обещают держать тему в центре внимания, чтобы сдвинуть появление дорог на более близкое будущее.