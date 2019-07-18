Чт, 18.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Лоббирование проекта велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла продолжится

Велопешеходная дорога между Йыхви и Кохтла-Ярве активно используется. Уездный центр желает создать безопасное соединение для пешеходов и велосипедистов также с Тойла, который заинтересован в этом не меньше.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ответы министра государственного управления на совместные обращения волостей Йыхви и Тойла по вопросам велопешеходной дороги и четырехполосного шоссе не предвещают их появления в ближайшее время. Руководители самоуправлений обещают держать тему в центре внимания, чтобы сдвинуть появление дорог на более близкое будущее.

В конце мая власти волостей Йыхви и Тойла во второй раз обратились к министру государственного управления с просьбой ускорить строительство велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла.

Проект остался в резерве

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ