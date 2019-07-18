Лоббирование проекта велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла продолжится

Ответы министра государственного управления на совместные обращения волостей Йыхви и Тойла по вопросам велопешеходной дороги и четырехполосного шоссе не предвещают их появления в ближайшее время. Руководители самоуправлений обещают держать тему в центре внимания, чтобы сдвинуть появление дорог на более близкое будущее.
В конце мая власти волостей Йыхви и Тойла во второй раз обратились к министру государственного управления с просьбой ускорить строительство велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла.