ПЕРЕДОВИЦА: Государство должно поддерживать велопешеходные дороги

Вдобавок к тому, что многие тойласцы ездят в Йыхви на работу, Тойла является одним из излюбленных мест отдыха для жителей Йыхви и соседнего города Кохтла-Ярве.

Но если еще лет десять назад при планировании государственной сети дорог строительство велопешеходных дорог являлось едва ли не обязательным делом, то в какой-то момент эта парадигма сделала резкий разворот и строительство велопешеходных дорог осталось в основном заботой местных самоуправлений.

При взгляде на нашу уездную сеть велопешеходных дорог кое-где возникает вопрос: почему это сделано именно здесь, а не в том месте, где живет гораздо больше людей и потенциальных пользователей? Но кажется, что здесь никакой системности и не было. Велопешеходная дорога между Йыхви и Кохтла-Ярве всячески себя оправдала. Как и, к примеру, велодорога между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, строительство которой, правда, в свое время шло через пень-колоду.