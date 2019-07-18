ПЕРЕДОВИЦА: Государство должно поддерживать велопешеходные дороги

То, что волостные управы Йыхви и Тойла мертвой хваткой вцепились в проект велопешеходной дороги, связывающей два самоуправления, и не хотят в этом вопросе отпускать "государственную голень", всячески приветствуется. Тем более что несколько лет назад эти два самоуправления никак не хотели сотрудничать в данном вопросе, хотя ожидание местных жителей и потребность в велодороге были и остаются большими.
Вдобавок к тому, что многие тойласцы ездят в Йыхви на работу, Тойла является одним из излюбленных мест отдыха для жителей Йыхви и соседнего города Кохтла-Ярве.
Но если еще лет десять назад при планировании государственной сети дорог строительство велопешеходных дорог являлось едва ли не обязательным делом, то в какой-то момент эта парадигма сделала резкий разворот и строительство велопешеходных дорог осталось в основном заботой местных самоуправлений.
При взгляде на нашу уездную сеть велопешеходных дорог кое-где возникает вопрос: почему это сделано именно здесь, а не в том месте, где живет гораздо больше людей и потенциальных пользователей? Но кажется, что здесь никакой системности и не было. Велопешеходная дорога между Йыхви и Кохтла-Ярве всячески себя оправдала. Как и, к примеру, велодорога между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, строительство которой, правда, в свое время шло через пень-колоду.
В действительности было бы логично, если бы велопешеходными дорогами были соединены между собой все наши крупные населенные пункты. Так, чтобы из Нарвы можно было на велосипеде или пешком добраться через Нарва-Йыэсуу до Силламяэ, оттуда до Тойла, а из Тойла, в свою очередь, до Йыхви и Кохтла-Ярве. Такая сеть велопешеходных дорог была бы полезна с точки зрения как местной жизненной среды, так и развития туризма.