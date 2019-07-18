Чета Репинских расторгнет брак

До выборов в Рийгикогу в марте этого года как Мартин Репинский, работавший тогда старейшиной Йыхвиской волости, так и Сирет Котка-Репинский отрицали проблемы в своих отношениях и утверждали, что семья вместе и у них все хорошо. Репинский также отрицал свои близкие отношения с нынешним заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания Екатериной Васильевой, которые, однако, к тому времени в Йыхви уже ни для кого не являлись секретом.