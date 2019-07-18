Чт, 18.07.2019
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Чета Репинских расторгнет брак

Венчание четы Репинских в мае 2017 года.

ФОТО: Илья Смирнов

В начале сентября суд рассмотрит дело о разводе членов Рийгикогу Мартина Репинского и Сирет Котка-Репинский.

Из регистра заседаний Вируского уездного суда явствует, что 3 сентября на заседании в Раквереском доме суда будет рассмотрен иск о расторжении брака, поданный Мартином Репинским к Сирет Котка-Репинский.

До выборов в Рийгикогу в марте этого года как Мартин Репинский, работавший тогда старейшиной Йыхвиской волости, так и Сирет Котка-Репинский отрицали проблемы в своих отношениях и утверждали, что семья вместе и у них все хорошо. Репинский также отрицал свои близкие отношения с нынешним заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания Екатериной Васильевой, которые, однако, к тому времени в Йыхви уже ни для кого не являлись секретом.

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