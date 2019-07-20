Об Ида-Вирумаа - с позиции министра народонаселения

Подобные прогнозы, разумеется, не точная наука, однако помогают в формировании продуманной политики. Тем не менее прогноз сокращения численности населения уезда на треть - это, безусловно, сигнал опасности, который невозможно игнорировать.

Теперь о причинах проблемы. В уездах с убывающим населением люди, по оценке Департамента статистики, старше среднего, и в этих уездах основным фактором, оказывающим влияние на демографическую ситуацию, является число смертей. Другими словами: многие дети и молодые люди, которые должны были поддерживать и развивать жизнь в этих уездах, так и не родились или уехали - в одиночку или вместе с родителями - в Таллинн или за границу. Остались люди старшего возраста, многие из которых уже отработали свое.

Что делать в такой ситуации? Понятно, что родить постфактум невозможно. Таким образом, с точки зрения Ида-Вирумаа решением может стать прежде всего улучшение сальдо миграции. А в перспективе - и повышение рождаемости. Проще говоря, нужно прилагать усилия, чтобы меньше людей уезжало из Ида-Вирумаа и больше приезжало. И чтобы в семьях Ида-Вирумаа рождалось и воспитывалось больше детей.

Семейная политика. Семейная политика Эстонии - одна из самых щедрых в Европе. У нас очень щедрая родительская компенсация и отпуск, а также система растущих детских пособий, увязанная с размером семьи, которая гарантирует семье с тремя детьми дополнительно уже как минимум 500 евро в месяц. Разумеется, наши семейные пособия пока не на уровне Северных стран, но то же самое можно сказать о наших продуктивности и зарплатах. Поддержка и помощь семьям, разумеется, более обширны: детсады, школы и кружки по интересам должны быть доступны всем и помогать детям расти и развиваться.

Однако загвоздка в том, что семьи живут не только за счет пособий и услуг. В первую очередь необходима уверенность, что в будущем будут работа и хлеб. Нужна вера, что дети будут жить лучше, что жизнь станет лучше. И основой этой веры может быть наличие в уезде достаточного количества предприятий, которые создают хорошие рабочие места и платят хорошую зарплату. Прочее тоже важно, но без предпринимательства ни у одного региона нет будущего.

В своем окружении я вижу, что популярность Ида-Вирумаа как туристического направления растет, потому что это классный край.

Исторически Нарва и весь Ида-Вирумаа были связаны с бизнесом, торговлей и туризмом в направлении России. Улучшение отношений между нашими государствами - это красивая мечта, но до тех пор советую предприятиям смотреть, скорее, в сторону рынка Эстонии и Европы. Понимаю, что это тяжело, но такова реальность.

По моему мнению, залогом будущего Ида-Вирумаа является прежде всего хорошее товарное и транспортное сообщение с Таллинном. В долгосрочной перспективе, будем надеяться, и с Россией. Качественная образовательная сеть, обеспечивающая среднее, профессиональное и высшее образование с учетом потребностей местного рынка труда. И непременно хорошее знание языков, чтобы быть конкурентоспособными в Эстонии и Европе. Важно сосредоточиться на тех сферах, где есть местное преимущество - в первую очередь имею в виду энергетику. И правительство должно это учитывать также при формировании энергетической политики. Но, как показывает опыт всего остального мира, во избежание кризисов предпринимательство в регионе должно быть максимально разнообразным.

Ида-Вирумаа нужно больше друзей, которые знают этот регион и защищают его интересы. Поэтому важен культурный обмен с Нарвой и Ида-Вирумаа, а также то, чтобы люди привыкли чаще бывать в Ида-Вирумаа, иначе ведь неоткуда взяться желанию остаться здесь жить. В своем окружении я вижу, что популярность Ида-Вирумаа как туристического направления растет, потому что это классный край.