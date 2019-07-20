ОПРОС: Знаком ли вам сельскохозяйственный труд?

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, в пятый раз состоятся дни открытых хуторов. Посетителей ждут как крупные фермы, так и маленькие хутора, интересные животные и растения, классная сельскохозяйственная техника, настоящая хуторская еда, экскурсии, мастерские и еще много интересного.
Галина УКОЛОВА:
- Знаком - с детства с землей приходилось возиться, да и сейчас у меня есть свое садоводство, много чего выращиваю. Рекламу видела, что в выходные многие хутора двери откроют, но не поеду никуда, сейчас уже мне все это неинтересно. Все знаю и корову с лошадью точно не перепутаю.
Ирина ГОРДИЕНКО:
- Знаю не понаслышке - у нас дача есть, сами много разных культур выращиваем. Практически все лето около грядок трудимся. Даже в маленьких масштабах это нелегкий труд.
Марк ФЕДОРОВ:
- Мои знания скорее теоретические. Когда езжу по Эстонии, вижу и поля, и много коров. Было бы интересно заглянуть на открытые хутора в эти выходные, чтобы поближе познакомиться с жизнью сельчан, но, к сожалению, плотный рабочий график снова не позволит это запланировать.
Наталья ЕФИМОВА:
- Чуть-чуть знаю, свой огород есть, копаемся понемножку. С сельскохозяйственными животными тесно общаться не приходилось, но точно знаю, что это очень тяжелый труд - у бабушки был не только огород, но и коровы, свиньи, утки и другие питомцы. Видела, как тяжело достаются "свои" продукты, сколько требуется трудов и сил. Поэтому считаю, что хуторяне, ведущие такое хозяйство, - герои.
Кристина ЭРНИТС:
- В маленьком масштабе есть представление - ездила в гости к бабушке и видела. В Дне открытых хуторов планируем поучаствовать, поедем в Пярнумаа. Ребенка, наверное, больше привлекут места, где есть животные. Посмотрим, как ягоды растут и так далее.