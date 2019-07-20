ОПРОС: Знаком ли вам сельскохозяйственный труд?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Галина УКОЛОВА: - Знаком - с детства с землей приходилось возиться, да и сейчас у меня есть свое садоводство, много чего выращиваю. Рекламу видела, что в выходные многие хутора двери откроют, но не поеду никуда, сейчас уже мне все это неинтересно. Все знаю и корову с лошадью точно не перепутаю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ирина ГОРДИЕНКО: - Знаю не понаслышке - у нас дача есть, сами много разных культур выращиваем. Практически все лето около грядок трудимся. Даже в маленьких масштабах это нелегкий труд.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Марк ФЕДОРОВ: - Мои знания скорее теоретические. Когда езжу по Эстонии, вижу и поля, и много коров. Было бы интересно заглянуть на открытые хутора в эти выходные, чтобы поближе познакомиться с жизнью сельчан, но, к сожалению, плотный рабочий график снова не позволит это запланировать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Наталья ЕФИМОВА: - Чуть-чуть знаю, свой огород есть, копаемся понемножку. С сельскохозяйственными животными тесно общаться не приходилось, но точно знаю, что это очень тяжелый труд - у бабушки был не только огород, но и коровы, свиньи, утки и другие питомцы. Видела, как тяжело достаются "свои" продукты, сколько требуется трудов и сил. Поэтому считаю, что хуторяне, ведущие такое хозяйство, - герои.