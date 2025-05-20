Лаури Лаатс: Эстония сама загоняет себя в энергетическую могилу

Недавно Партия реформ и "Eesti 200" отклонили в парламенте предложение фракции Центристской партии провести референдум о будущем сланцевой энергетики - отказавшиеся от голосования соцдемы и большая часть членов "Isamaa" в зале отсутствовали.
Точно так и предостережения экспертов о губительном влиянии выбранной климатической идеологии на энергетическую независимость Эстонии остаются неуслышанными. Сложилась шизофреническая ситуация, когда серьезность стоящей перед нами энергетической проблемы осознают практически все, кроме правительства и ведомств.
Эстония, бесспорно, являлась прогрессивной в своем стремлении на Запад, когда для избавления от советского груза мчались сквозь девяностые и нулевые с энтузиазмом и смелостью, которые вызывали в остальном мире удивление и обеспечивали кредит доверия. Требованиям Европы следовали даже точнее, нежели с немецкой пунктуальностью, и кривизну банана при необходимости выпрямляли. Возможно, с некоторыми вещами переборщили, однако окно в Европу распахнули и доказали, что Эстония достойна того, чтобы ее пустили за стол. Однако на сегодня значительно изменились как окружающая среда, так и условия в нашем собственном обществе - говоря по-ильвесовски, то, что привело нас сюда, больше не ведет нас вперед.
За последнее десятилетие поведение и роль крупнейших держав в мире приобрели совершенно иной облик и характер, и то, что вчера казалось само собой разумеющимся, сегодня может уже не иметь значения, а завтра уже может стать полной противоположностью. В таких обстоятельствах необходимо гораздо более рациональное и прагматичное поведение - возможно, даже более протекционистское.
Нам пора признать, что Эстония поставила перед собой в энергетической политике слишком амбициозные цели, достичь которые нереально. Точнее, цели могут быть достигнуты, но сопутствующие проблемы, скорее всего, превзойдут предел терпимости экономики и общества.
В такие "моменты чаши весов" стоит прочитать преамбулу к Конституции, которая призывает эстонцев защищать и развивать страну, чтобы эстонская нация, язык и культура были сохранены для будущих поколений. В данном контексте это может звучать пафосно, но энергетическая независимость или зависимость является в современном мире достаточной основой, способной определить будущее страны и нации.
Тут мы подходим к программе развития энергохозяйства (ENMAK), в которой должно быть описано, как обеспечить устойчивость энергетической системы нашей страны. Вместо этого все сводится к быстрому принятию рекомендаций, предложенных Европой, и еще большему нагнетанию обстановки.
"Нам пора признать, что Эстония поставила перед собой в энергетической политике слишком амбициозные цели, достичь которые нереально".Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
За исходную точку взяты международные точки зрения, однако при этом не учтены условия и интересы Эстонии. Более того, нет никаких анализов, которые бы убедили нас в том, что эти решения научно обоснованы и просчитаны.
Теоретически, конечно, можно мечтать о всевозможных энергетических решениях в Эстонии, но необходимо провести проверку на практике, задавшись вопросом, является ли оплата этих решений экономически обоснованной и возможной. Примером может служить план электрификации парковок в торговых центрах - было бы интересно узнать, сколько людей, не являющихся чиновниками, считают это разумным требованием на данном этапе.
Ничего не поделаешь, мы должны сообщить Европе, что, по оценке Эстонии, невозможно достичь цели, в соответствии с которой с 2030 года 100% потребляемой в стране электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников. Слишком большая доля неуправляемых электрических мощностей делает поддержание частоты очень сложным и очень-очень дорогим.
Для тех, кто хочет получить пояснения по поводу поддержания частоты, можно привести реальный пример из Испании, где колебания напряжения, скорее всего, стали причиной того, что десятки миллионов людей остались без электричества. Однако эксперты в области энергетики давно предупреждают, что зависимость от солнечной и ветровой энергии может сделать электросеть значительно более уязвимой к отключениям электроэнергии.
Пора позабыть мантру "мы выполняем все нормативы". Надо обратить также внимание на происходящие значительные изменения в европейской политике, где свежим примером является оказание Францией давления по смягчению зеленых регуляций Евросоюза. Это весомый аргумент в пользу того, что Эстонии следует тщательно обдумать политический выбор, сделанный в энергетическом секторе, и не нанести ущерб своей конкурентоспособности как страны.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что запланированное в рамках ENMAK закрытие сланцевого сектора является неоправданной целью и наносит прямой вред народу и экономике Эстонии. Горючий сланец - это национальное достояние, принадлежащее всему нашему народу, но тем не менее чиновники хотят определять, что можно с ним делать.
Пока не будет достоверных и проверенных альтернатив, нельзя просто уничтожить эту отрасль экономики. Речь неизбежно идет о вопросе безопасности, ведь в Ида-Вирумаа уже вовсю должны появляться предприятия, замещающие ликвидируемые в сланцевом секторе рабочие места. Однако разгона тут не видно.
Учитывая решающее значение энергетической политики для благополучия экономики и людей Эстонии в ближайшем будущем, крайне важно, чтобы решения не принимались поспешно и на основе неполных данных. Неуклюжее делопроизводство, связанное с морскими ветропарками, показало, какой результат мы получим, когда решение такой важности готовится в тиши кабинетов. Коалиция могла, конечно, отклонить предложение о референдуме по вопросу будущего сланцевой энергетики, но мы продолжим оказывать давление, чтобы избежать ситуации, когда Эстония по воле правительства окажется в энергетической могиле.
Энергетическая независимость напрямую касается нашей безопасности, ведь Эстонию без электричества не спасет даже повышение оборонных расходов до 5% ВВП. Семь раз отмерь, один раз отрежь - то же самое касается и энергии.