Для тех, кто хочет получить пояснения по поводу поддержания частоты, можно привести реальный пример из Испании, где колебания напряжения, скорее всего, стали причиной того, что десятки миллионов людей остались без электричества. Однако эксперты в области энергетики давно предупреждают, что зависимость от солнечной и ветровой энергии может сделать электросеть значительно более уязвимой к отключениям электроэнергии.

Пора позабыть мантру "мы выполняем все нормативы". Надо обратить также внимание на происходящие значительные изменения в европейской политике, где свежим примером является оказание Францией давления по смягчению зеленых регуляций Евросоюза. Это весомый аргумент в пользу того, что Эстонии следует тщательно обдумать политический выбор, сделанный в энергетическом секторе, и не нанести ущерб своей конкурентоспособности как страны.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что запланированное в рамках ENMAK закрытие сланцевого сектора является неоправданной целью и наносит прямой вред народу и экономике Эстонии. Горючий сланец - это национальное достояние, принадлежащее всему нашему народу, но тем не менее чиновники хотят определять, что можно с ним делать.

Пока не будет достоверных и проверенных альтернатив, нельзя просто уничтожить эту отрасль экономики. Речь неизбежно идет о вопросе безопасности, ведь в Ида-Вирумаа уже вовсю должны появляться предприятия, замещающие ликвидируемые в сланцевом секторе рабочие места. Однако разгона тут не видно.

Учитывая решающее значение энергетической политики для благополучия экономики и людей Эстонии в ближайшем будущем, крайне важно, чтобы решения не принимались поспешно и на основе неполных данных. Неуклюжее делопроизводство, связанное с морскими ветропарками, показало, какой результат мы получим, когда решение такой важности готовится в тиши кабинетов. Коалиция могла, конечно, отклонить предложение о референдуме по вопросу будущего сланцевой энергетики, но мы продолжим оказывать давление, чтобы избежать ситуации, когда Эстония по воле правительства окажется в энергетической могиле.