В Сомпа снесут пустующий дом

Уже в ближайшие дни исчезнет с лица земли квартирный четырехэтажный дом на улице Хумала, 13 в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Конкурс на выполнение работ по его сносу выиграло ТОО "Fixdem Eesti" и 25 июля с ним подпишут договор. Однако два соседних "монстра", зияющих пустыми окнами, останутся на своих местах и насколько долго - неизвестно.
Вице-мэр Виталий Бородин сказал, что работы по сносу дома обойдутся более чем в 40 тысяч евро, но большую часть расходов оплатит "KredEx" - город ходатайствовал о поддержке и получил ее.
- Заброшенные дома - очень наболевшая тема, - комментирует он. - Если в доме на Хумала, 13 все квартиры муниципальные и вопрос стоял только в поиске средств на снос, то другие тоже давно опустевшие дома на этой же улице более проблемные - часть квартир имеют собственников, которых сложно призвать к порядку, а иногда даже просто разыскать и установить с ними связь. Поэтому два соседних и тоже разрушенных дома продолжат портить городскую картинку.
В Кохтла-Ярве есть еще немало брошенных домов, среди самых сложных, кроме сомпаских развалин, Бородин назвал квартирный дом на Вахтра, 23, закрытую школу в Ору и еще один дом на Ярвекюла теэ.
- Финансирование по сносу заброшенных объектов идет по остаточному принципу, с чем я абсолютно согласен, - подчеркнул вице-мэр. - Гораздо важнее поддерживать еще "живые" дома, чтобы они не подвергались такой же участи.