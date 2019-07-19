В Сомпа снесут пустующий дом

Вице-мэр Виталий Бородин сказал, что работы по сносу дома обойдутся более чем в 40 тысяч евро, но большую часть расходов оплатит "KredEx" - город ходатайствовал о поддержке и получил ее.

- Заброшенные дома - очень наболевшая тема, - комментирует он. - Если в доме на Хумала, 13 все квартиры муниципальные и вопрос стоял только в поиске средств на снос, то другие тоже давно опустевшие дома на этой же улице более проблемные - часть квартир имеют собственников, которых сложно призвать к порядку, а иногда даже просто разыскать и установить с ними связь. Поэтому два соседних и тоже разрушенных дома продолжат портить городскую картинку.

В Кохтла-Ярве есть еще немало брошенных домов, среди самых сложных, кроме сомпаских развалин, Бородин назвал квартирный дом на Вахтра, 23, закрытую школу в Ору и еще один дом на Ярвекюла теэ.