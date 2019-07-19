В Кохтла-Ярве приступили к строительству нового стадиона

Новый стадион возводится на Ярвекюла теэ, 39а около здания бывшей Ярвеской русской гимназии. Площадь футбольного поля будет соответствовать стандартам ФИФА - 105 на 65 метров, также будет оборудована мультифункциональная баскетбольно-волейбольная площадка и разминочная - с уличными тренажерами. Построят трибуну на 250 мест, проведут освещение и установят табло - здесь можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования.