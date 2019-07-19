Пт, 19.07.2019
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В Кохтла-Ярве приступили к строительству нового стадиона

Строители снесли старый дом возле бывшей Ярвеской русской гимназии - здесь будет возводиться новый спортивный объект.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На этой неделе в Кохтла-Ярве началось строительство еще одного крупного спортивного объекта - скоро на Ярвекюла теэ появится полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Сумма инвестиций - 929550 евро без налога с оборота.

Новый стадион возводится на Ярвекюла теэ, 39а около здания бывшей Ярвеской русской гимназии. Площадь футбольного поля будет соответствовать стандартам ФИФА - 105 на 65 метров, также будет оборудована мультифункциональная баскетбольно-волейбольная площадка и разминочная - с уличными тренажерами. Построят трибуну на 250 мест, проведут освещение и установят табло - здесь можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования.

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин подчеркнул, что объект строится в рамках проекта по развитию малоиспользованных земель и войдет в единый комплекс спортивно-оздоровительного городка, который уже обретает очертания - рядом спортшкола, Ледовый холл, строится новый бассейн.

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