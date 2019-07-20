Сб, 20.07.2019
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Детский сад "Вяйкемеэс" преображается по частям

Строители начали недавно, но уже видно, что скоро "Вяйкемеэс" будет выглядеть очень привлекательно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В кохтла-ярвеском детсаду "Вяйкемеэс" начались ремонтные работы по обновлению фасада, но деятельности дошкольного учреждения это не мешает. Скоро маленький детсад будет выглядеть уютно не только внутри, но и снаружи.

Конкурс на проведение ремонтных работ выиграла кохтла-ярвеская фирма "Alsifor" с ценовым предложением 35171 евро вместе с налогом с оборота. До 16 августа строители должны привести в порядок фасад, молниеотвод, установить желоба и водостоки, а также несколько защитных решеток в задней части главного здания. По словам вице-мэра Виталия Бородина, так как городские власти постоянно инвестировали средства в обновление внутренних систем, санузлов и прочее, изнутри все выглядит "на твердую четверку", а вот "пятнистый" фасад давно портил впечатление у прохожих. 

Советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс сказала, что так как полную реновацию сразу сделать невозможно из-за нехватки средств в городском бюджете, преображение детсада проводится по частям. 

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