Детский сад "Вяйкемеэс" преображается по частям

Конкурс на проведение ремонтных работ выиграла кохтла-ярвеская фирма "Alsifor" с ценовым предложением 35171 евро вместе с налогом с оборота. До 16 августа строители должны привести в порядок фасад, молниеотвод, установить желоба и водостоки, а также несколько защитных решеток в задней части главного здания. По словам вице-мэра Виталия Бородина, так как городские власти постоянно инвестировали средства в обновление внутренних систем, санузлов и прочее, изнутри все выглядит "на твердую четверку", а вот "пятнистый" фасад давно портил впечатление у прохожих.