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Муниципальные школы Кохтла-Ярве получили разрешение продолжить обучение частично на русском языке

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и директор Кесклиннаской школы Юлия Каламаева на открытии нового школьного здания чуть больше года назад.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и директор Кесклиннаской школы Юлия Каламаева на открытии нового школьного здания чуть больше года назад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Городское собрание Кохтла-Ярве разрешило Кесклиннаской и Славянской основным школам, которые объединятся в сентябре, организовать в следующем учебном году учебную работу на русском языке в некоторых классах, хотя еще шесть лет назад вице-мэр утверждала, что с изучением эстонского языка в школах Кохтла-Ярве все "супер".

Решение, принятое по просьбе попечительского совета школы, касается 3-х и 6-9-х классов. Вице-мэр по вопросам образования и культуры горуправы Кохтла-Ярве Алевтина Ермакова пояснила, что временное использование русского языка в качестве языка обучения оправдано для обеспечения более плавного перехода на эстонский язык обучения.

- Общая цель всех образовательных учреждений города Кохтла-Ярве - как можно скорее полностью перейти на обучение на эстонском языке, но, тем не менее, некоторым школам и классам требуется больше поддержки и времени, чтобы организовать все обучение на эстонском языке, - сказала Ермакова.

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