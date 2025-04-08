Муниципальные школы Кохтла-Ярве получили разрешение продолжить обучение частично на русском языке

Решение, принятое по просьбе попечительского совета школы, касается 3-х и 6-9-х классов. Вице-мэр по вопросам образования и культуры горуправы Кохтла-Ярве Алевтина Ермакова пояснила, что временное использование русского языка в качестве языка обучения оправдано для обеспечения более плавного перехода на эстонский язык обучения.

- Общая цель всех образовательных учреждений города Кохтла-Ярве - как можно скорее полностью перейти на обучение на эстонском языке, но, тем не менее, некоторым школам и классам требуется больше поддержки и времени, чтобы организовать все обучение на эстонском языке, - сказала Ермакова.