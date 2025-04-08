Муниципальные школы Кохтла-Ярве получили разрешение продолжить обучение частично на русском языке

Городское собрание Кохтла-Ярве разрешило Кесклиннаской и Славянской основным школам, которые объединятся в сентябре, организовать в следующем учебном году учебную работу на русском языке в некоторых классах, хотя еще шесть лет назад вице-мэр утверждала, что с изучением эстонского языка в школах Кохтла-Ярве все "супер".
Решение, принятое по просьбе попечительского совета школы, касается 3-х и 6-9-х классов. Вице-мэр по вопросам образования и культуры горуправы Кохтла-Ярве Алевтина Ермакова пояснила, что временное использование русского языка в качестве языка обучения оправдано для обеспечения более плавного перехода на эстонский язык обучения.