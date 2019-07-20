ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Мартин Репинский

Если ранней весной тогда еще волостной старейшина Репинский прославился на всю страну своей кадровой чисткой в Йыхви, то позднее внимание общественности привлекла его частная жизнь. Ее нынешний член Рийгикогу и сам охотно демонстрировал общественности, выставляя напоказ свою женитьбу и семью, одной из целей чего, без сомнения, было приумножить свой успех на выборах.

После выборов Репинский вдруг резко перестал категорически отрицать свои внебрачные отношения с заместителем председателя Йыхвиского волостного собрания Екатериной Васильевой, хотя в Йыхви уже давно ни для кого не было секретом, что у Репинского есть отношения на стороне. Теперь дело приняло официальный оборот, и бывший старейшина Йыхвиской волости подал к своей законной супруге иск о расторжении брака. Но мы предсказываем, что вскоре сам Репинский может вновь оказаться в свете рампы. Тем более если соответствуют истине слухи о том, что его ждущая ребенка возлюбленная Васильева собирается уйти из волостного собрания и освободить своему спутнику жизни место.