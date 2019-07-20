ПЕРЕДОВИЦА: Министр Ааб, ваш план похоронен?

Когда "Северное побережье" позволило себе усомниться в реальности такого плана, министр самоуверенным тоном заверил, что конкретные меры предстоит, конечно, еще как следует взвесить, однако на принятие решения правительству потребуется не больше месяца.

Спустя полтора месяца Министерство финансов сделало существенное уточнение, что стипендиальный план затронет все же не всех молодых людей, приступающих к работе в Ида-Вирумаа, а рассчитывать на поддержку смогут, пожалуй, лишь 90-140 молодых людей, и на это в бюджет 2019 года заложат миллион евро.

И вот по прошествии полутора с лишним лет можно констатировать, что такой стипендии не получат и эти 90 молодых специалистов, поскольку в ида-вирускую программу эта мера не вошла.

В то же время потребность в привлечении в Ида-Вирумаа молодых специалистов никуда не исчезла. Государственные силовые структуры, такие как, например, полиция, погранохрана, прокуратура, Полиция безопасности и другие, с целью заполучить людей на работу в Ида-Вирумаа годами применяют дополнительные зарплатные коэффициенты. Однако в прочих жизненных сферах учреждениям приходится самим кумекать, как привлечь сюда, к примеру, врачей или учителей. Вот и пробует теперь, например, Йыхвиская волость выжать из своего бюджета 2500 евро на выплату разовой поддержки молодым учителям.