"PurFest" превратился в символ Ида-Вирумаа

Нынче концерты проводимого с 1 по 3 августа "Purfest" состоятся в местах, где ярко проявляется наследие здешней промышленности: у подножия пюссиского золоотвала, в созданном на кивиылиской полукоксовой горе приключенческом центре и на разрезе в Айду.

- Попробуем впервые использовать на концерте лазерную инсталляцию, - сказала один из организаторов фестиваля Герли Романович. - Тийт Кикас приедет с лазерами на пюссиский золоотвал, а мы сделаем фоном для него роскошную проекцию, рассказывающую историю ида-вирумааского сланца.

Второй день окажется немного рэповским: в Кивиылиском приключенческом центре можно будет послушать Genka и Arop, прославившегося с "Kiki Miki". На третий день слушателей будут ждать на разрезе в Айду "Kosmikud" и "J.M.K.E.".

О заботе фестиваля об окружающей среде свидетельствует и то, что организаторы просят занимающихся общепитом не использовать в дни концертов пластмассовые трубочки и посуду.

На служащем вступлением к "Purfest" семинаре на тему окружающей среды в этот раз о реке Пуртсе говорить не станут.

- Очистка реки началась, пусть эти работы ведутся, - считает Романович важным, что это большое начинание сдвинулось с места. - Тема этой самой реки - лучшее подтверждение тому, что большие проблемы окружающей среды могут в конце концов получить решение; что разговор об этих проблемах и вовлечение людей в дискуссии действительно имеют смысл и приводят к результату.

На семинаре об окружающей среде в этот раз сосредоточатся на том, что остается в Ида-Вирумаа после сланцевой промышленности и как все это можно было бы использовать больше и лучше.

- Зола, полукокс, порода, - перечислила Романович, предложив также темы для дискуссий. - Нужно ли открывать новые гравийные карьеры, если у нас тут имеются целые горы породы? Из полукокса не так уж давно делали удобрение под названием "Viru ramm" и это дело не довели до конца. Сумеем ли мы сами справиться с теми маслянистыми отложениями, что поднимают со дна рек Кохтла и Пуртсе, вместо того чтобы отправлять их за высокую цену в Голландию?