Успех "Кремлевских соловьев" будет повторен

Один день из жизни Яака Йоала

Здесь же, в Эстонии, в далекой Нарве есть улица Йоала, где когда-то грохотала Кренгольмская мануфактура. Здесь же, между Эстонией и Россией, в пересохшем русле реки есть остров, по обе стороны которого дважды в год протекает река забвения - Нарвский водопад.

Эта фабрика - лучшее место для того, чтобы рассказать историю о гремевшей музыкальной индустрии СССР и о противоречивой судьбе ее сияющей звезды Яака Йоала. Это лучшее место для звучания песен, ставших бессмертными в исполнении Йоала, и для самозабвения в ритмах ансамбля "Radar".

Однако эта история не только о Йоала. Это обобщение историй целой плеяды эстонских музыкантов, своего рода кремлевских соловьев, поддерживавших на ходу механизм советской индустрии развлечений и наслаждавшихся славой.

Это история о славе, тоске и пресыщении. Это история о Яаке Йоала, о ключевых пунктах его карьеры, о пути от молодого участника группы до всесоюзной суперзвезды и формирователя молодого эстонского музыкального ландшафта. Это история о жажде славы и умении нести ее. Это история о Яаке Йоала, рассказанная словами исполненных им песен.

В центре повествования - один день из жизни Яака Йоала в 1987 году, за несколько лет до его ухода с большой сцены. В тот день он дает в неком пожелавшем остаться неизвестным советском городе семь концертов. Репертуар и публика почти одинаковые.

Действие разворачивается в течение одного дня, но в мысленных картинах он постоянно уходит в свое прошлое и будущее, ища ответа на навязчивый вопрос: почему я стою сейчас на этой сцене и что я здесь делаю? Какая по счету эта песня? Какой по счету концерт? Неужели это и есть та слава, о которой я мечтал?

"Tartu Uus Teater"