Успех "Кремлевских соловьев" будет повторен

Команда "Tartu Uus Teater" надеется, что летняя постановка "Кремлевские соловьи" - проект, ставший для крошечного частного театра огромным, - пройдет в августе этого года на Кренгольме вновь с аншлагами.
Прошлым летом собрали 24000 зрителей, что в два раза больше, чем бывает за год в театре в течение обычного сезона. Проектный руководитель "Tartu Uus Teater" Марие Клийман отметила, что на сегодня билеты на шесть представлений уже проданы и имеются еще на пять.
Больше не приедут
- Сверх ожиданий хорошо уже в том смысле, что поначалу было заявлено семь спектаклей, но из-за большого интереса публики мы решили дать еще четыре дополнительных. Мы не ожидали, что на следующее лето успех у публики окажется настолько большим. Но, с другой стороны, понятно, что больше представлений, кроме этих, не будет.
Решение показать "Кремлевских соловьев" на бис родилось под давлением публики еще прошлым летом.
- Когда все билеты были проданы, начались звонки с вопросом - сыграем ли мы спектакль и следующим летом? Мы говорили, что это невозможно, что это очень дорогой проект. Но когда к августу получили тысячи звонков и писем с просьбой сыграть еще, то сдались. Мы поняли, что если сейчас мы так популярны, то выхода у нас нет - будем играть еще один год, - поведал руководитель "Tartu Uus Teater" Рауль Орешкин.
Он уточнил, что актеры очень хотели играть, поскольку в Нарве их прекрасно принимали, но с театральной стороны поначалу было твердое "нет".
- Мы были уверены, что не сможем два раза выстроить такую большую вещь. Во-первых, мы - маленький театр, у нас в штате только восемь человек. Так что с театральной стороны нужно было еще переговорить. Ведь у людей, два месяца проведших в Нарве, не было никакой частной жизни. Такова цена всего этого. Конечно, на второй год уже не будет такого долгого репетиционного периода, но все-таки, - сказал Орешкин.
То же качество
Марие Клийман подтвердила, что постановку не изменят.
- Поскольку люди приняли свои решения на основе прошлого года, то мы предложим им то же качество. Одно новшество в связи с составом труппы все же есть: присоединилась актриса театра "Ugala" Адеэле Сепп, которая будет дублировать Саару Кадак, участвующую в исполняемом в это же время в "Estonia" мюзикле "West Side Storys". Новым станет и то, что наряду с русскими субтитрами теперь будут английские. То есть на спектакли ждут также туристов и проживающих в Эстонии иностранцев.
Как и в прошлом году, Нарвский музей станет устраивать в период представлений экскурсии по Кренгольмской мануфактуре. В августе прошлого года в них участвовало около 3000 человек, число посетителей музея в августе выросло на 20 процентов.
Опыт прошлого года вселяет надежду, что пользу от публики "Кремлевских соловьев" получат также нарвские предприятия размещения и питания. Нарвский консультант по туризму Ольга Черемушкина сказала, что благодаря "Кремлевским соловьям" прошлым летом в нескольких нарвских и нарва-йыэсууских отелях были установлены рекорды заполняемости и август стал лучшим месяцем. Кроме того, как в нарвских, так и в нарва-йыэсууских отелях увеличилась средняя заполняемость.
Один день из жизни Яака Йоала
Здесь же, в Эстонии, в далекой Нарве есть улица Йоала, где когда-то грохотала Кренгольмская мануфактура. Здесь же, между Эстонией и Россией, в пересохшем русле реки есть остров, по обе стороны которого дважды в год протекает река забвения - Нарвский водопад.
Эта фабрика - лучшее место для того, чтобы рассказать историю о гремевшей музыкальной индустрии СССР и о противоречивой судьбе ее сияющей звезды Яака Йоала. Это лучшее место для звучания песен, ставших бессмертными в исполнении Йоала, и для самозабвения в ритмах ансамбля "Radar".
Однако эта история не только о Йоала. Это обобщение историй целой плеяды эстонских музыкантов, своего рода кремлевских соловьев, поддерживавших на ходу механизм советской индустрии развлечений и наслаждавшихся славой.
Это история о славе, тоске и пресыщении. Это история о Яаке Йоала, о ключевых пунктах его карьеры, о пути от молодого участника группы до всесоюзной суперзвезды и формирователя молодого эстонского музыкального ландшафта. Это история о жажде славы и умении нести ее. Это история о Яаке Йоала, рассказанная словами исполненных им песен.
В центре повествования - один день из жизни Яака Йоала в 1987 году, за несколько лет до его ухода с большой сцены. В тот день он дает в неком пожелавшем остаться неизвестным советском городе семь концертов. Репертуар и публика почти одинаковые.
Действие разворачивается в течение одного дня, но в мысленных картинах он постоянно уходит в свое прошлое и будущее, ища ответа на навязчивый вопрос: почему я стою сейчас на этой сцене и что я здесь делаю? Какая по счету эта песня? Какой по счету концерт? Неужели это и есть та слава, о которой я мечтал?