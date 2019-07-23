До 20 сентября в галерее Йыхвиской художественной школы можно увидеть дипломные работы нынешних выпускников. "Северное побережье" побеседовало в галерее с Эвелиной Сеймар, Янникой Корольковой, а также с сестрой и братом Вероникой и Хенри Винклер, чтобы узнать, как они видят мир и что хотят сказать своими дипломными работами. Одно точно: таланту этих ребят можно позавидовать.