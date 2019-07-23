Вт, 23.07.2019
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Канцлер Минобороны: такие ветряки, как в Айду, никто никогда не согласовывал

Если братья Сынаялг убеждены, что им удастся и дальше развивать Айдуский ветропарк прежним образом, то канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк не видит для этого никакой возможности.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Если развивающие Айдуский ветропарк и вступившие из-за этого в конфликт с государством братья Сынаялг утверждают, что при подготовке строительства парка они произвели все вытекающие из закона действия и установленные там ветрогенераторы законны, то канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк заявляет в интервью "Северному побережью", что такие ветряки, какие там установлены, ни они, ни какая-либо другая инстанция никогда не согласовывали.

- Из-за чего возникли противоречия по Айдускому парку ветрогенераторов? Братья-предприниматели Сынаялг установили два ветряка, и вдруг государство заявило, мол, нет, вам никто не разрешал этого делать. Это кажется странным.

- Имеем дело с сооружениями, строительство и согласование которых подпадает под установленные государством и местным самоуправлением правила. В случае данного объекта эти правила существенно проигнорировали. У Министерства обороны никогда не просили согласования на строительство ветряков с такими техническими параметрами. Осуществляемое Минобороны согласование связано с нашим обязательством гарантировать режим работы систем раннего предупреждения, необходимых для военной обороны Эстонии.

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