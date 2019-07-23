Канцлер Минобороны: такие ветряки, как в Айду, никто никогда не согласовывал

Если развивающие Айдуский ветропарк и вступившие из-за этого в конфликт с государством братья Сынаялг утверждают, что при подготовке строительства парка они произвели все вытекающие из закона действия и установленные там ветрогенераторы законны, то канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк заявляет в интервью "Северному побережью", что такие ветряки, какие там установлены, ни они, ни какая-либо другая инстанция никогда не согласовывали.
- Из-за чего возникли противоречия по Айдускому парку ветрогенераторов? Братья-предприниматели Сынаялг установили два ветряка, и вдруг государство заявило, мол, нет, вам никто не разрешал этого делать. Это кажется странным.