ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Кристина Каллас

От Министерства образования и науки, которым руководит Кристина Каллас, пяти самоуправлениям Ида-Вирумаа пришел подарок в суммарном размере 9 миллионов евро.
А именно: Кохтла-Ярве, Тойла (объединяющийся с Йыхви), Алутагузе, Нарва и Нарва-Йыэсуу знали, что им придется оплатить из своих бюджетов 15% расходов на строительство возводимых там в ближайшие годы новых школьных зданий. Практика создания предыдущих новых школьных зданий показала, что на самом деле здешним городам и волостям пришлось достать из своих кошельков суммы значительно большие, так как строительство обошлось дороже, чем думалось поначалу. Поэтому пришлось истратить и деньги, предназначавшиеся на другие начинания.
Решение министерства полностью взять на себя строительство новых школьных зданий принесло этим пяти ида-вируским самоуправлениям большое облегчение, создающее, так сказать, свободные деньги на осуществление других давно ждущих своего часа планов.
Глядишь, и оправдается надежда министра Каллас на то, что новые школьные здания помогут привлечь в школы Ида-Вирумаа новых хороших учителей и более гладко осуществить переход на эстоноязычное обучение.