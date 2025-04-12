ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Кристина Каллас

А именно: Кохтла-Ярве, Тойла (объединяющийся с Йыхви), Алутагузе, Нарва и Нарва-Йыэсуу знали, что им придется оплатить из своих бюджетов 15% расходов на строительство возводимых там в ближайшие годы новых школьных зданий. Практика создания предыдущих новых школьных зданий показала, что на самом деле здешним городам и волостям пришлось достать из своих кошельков суммы значительно большие, так как строительство обошлось дороже, чем думалось поначалу. Поэтому пришлось истратить и деньги, предназначавшиеся на другие начинания.