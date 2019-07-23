Что делают учителя на летних каникулах?

Я вижу в долгом летнем отпуске возможность расширить свои знания и представление о мире, чтобы потом поделиться этим с учащимися. Безусловно, многие учителя летом повышают свою квалификацию. Я тоже планирую этим заняться. Также нужно дать несколько частных уроков. К тому же я считаю, что учитель должен быть компетентен в более общем плане, а не только в преподаваемом им предмете. Таким образом, летом можно заняться чтением разной литературы, участием в курсах и т.д. Особенно важно, по моей оценке, постоянно пополнять свои знания в области психологии.

Работа учителя, как известно, достаточно напряженная и интенсивная, поэтому отдых крайне необходим. Долгий отпуск дает возможность при желании уделить время совсем другим жизненным сферам и занятиям, и нередко именно это позволяет многим педагогам оставаться в форме психологически и эмоционально. Кроме того, свободное лето предоставляет возможности, которых в других профессиях нередко вообще нет. Учитель мог бы быть всесторонне образованным и интересным человеком, так он сможет добиться большего своим примером.

У учителей есть редкая возможность повлиять разом на большое количество молодых людей. Такая привилегия есть у немногих профессий. Понятно, что если есть желание добиться больших изменений, то нужно постараться донести свою точку зрения.

В одиночку с масштабными миссиями далеко не продвинешься. Например, лично я могу в поте лица сортировать мусор, однако в масштабах целого государства это ни на что не повлияет. Но если я как учитель приобщу к этому занятию 200 моих учеников вместе с их семьями, то влияние будет уже значительным. А если подобный образ мышления будут пропагандировать еще 200 учителей по всей Эстонии… Простые подсчеты показывают, насколько быстро могут распространиться положительные примеры поведения и образа мышления. Именно поэтому учителя должны быть лучшими из лучших.

Вдохновляющий учитель - немного сродни суперзвезде, на него хотят быть похожим.

Летом есть возможность вплотную заняться своим хобби или же чем-то совершенно новым. Это делает учителя более интересным и в конечном итоге более авторитетным человеком. Вдохновляющий учитель - немного сродни суперзвезде, на него хотят быть похожим. Если есть желание делиться ценным опытом, то нужно инвестировать в себя. Обучение начинается с внимания. Сложно уделять внимание скучному человеку, как и скучному человеку сложно стать суперзвездой.

Учитель тоже может стать суперзвездой. Разумеется, это дано не каждому, но в принципе такая возможность есть у каждого, кто работает в этой профессии. Некоторые из нас становятся легендарными учителями, суперзвездами, которых знают и которыми восхищаются тысячи людей. Для тех, кому необходимо внимание и чувство собственной значимости, это может быть большим мотиватором. При охоте за славой, разумеется, нужно соблюдать осторожность, чтобы не завоевать ее подлыми или дешевыми приемами и чтобы она была все же приложением к блестящей работе, а не самоцелью. Ради того, чтобы стать учителем-суперзвездой, нужно стараться, постоянно развиваться и жить интересной жизнью также за пределами школы.

Я большой фанат путешествий и летом обычно отправляюсь странствовать. До сих пор я предпринимала долгие, продолжительностью полтора месяца путешествия по Европе или ближе знакомилась с другой половиной земного шара. В иное время так долго знакомиться с Австралией или Азией не получится. А в ходе путешествий как раз можно заниматься саморазвитием.