Государство поможет Кохтла-Ярве и Кивиыли со сносом пустующих домов

Государство посредством Министерства финансов разработало новую меру поддержки, цель которой - содействовать расселению и сносу вышедших из эксплуатации многоквартирных домов. Пока речь идет о пилотном проекте общей стоимостью 803225 евро, который продлится до 2021 года. После этого должна быть разработана мера поддержки уже для всех самоуправлений, которые сталкиваются с проблемой убыли населения и оставляемой людьми недвижимости.

Региональная проблема

По словам проектного руководителя отдела государственного имущества Министерства финансов Дмитрия Московцева, на первом этапе для участия в проекте отобрали только три самоуправления - Валга, Кохтла-Ярве и Кивиыли; им сделают предложение о сотрудничестве и заключат с ними соглашение о сотрудничестве. "На втором этапе определят проблемные многоквартирные дома и проанализируют пространственное развитие региона. Затем планируется разработать на примере двух-четырех пустующих многоквартирных домов решения, связанные с вопросами собственности, после чего можно будет переселить жильцов в реновированные многоквартирные дома, а пустующие и непригодные для проживания здания снести", - описал он.

В итоге разработают действующую модель действий для самоуправлений, чтобы они смогли заняться проблемой пустующих и нередко также опасных квартирных домов. Результаты проекта лягут в основу разработки дополнительных государственных мер поддержки самоуправлений и составления возможных предложений о поправках к законам.

Московцев признал, что опустение квартирных домов - это проблема не только жилищного хозяйства, но и регионального развития в целом, которая влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. "В непригодном для проживания и полупустом квартирном доме никто не хочет жить, и это одна из причин, почему люди, в особенности молодые семьи, уезжают из региона. Здесь государство должно прийти на помощь и разработать в сотрудничестве с местными самоуправлениями долгосрочное решение", - объяснил он, почему предложена такая мера. Государство подталкивает к действиям также то обстоятельство, что как местные самоуправления, так и оказавшиеся в затруднении частные лица начали уступать свое имущество государству, однако государство с ним ничего предпринять не может.

По-прежнему актуальна

Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин констатировал, что они до сих пор занимались в основном сносом тех зданий, которые им принадлежат, - например, на очереди бывшая Оруская основная школа и два дома по улице Вахтра. Снос и расселение домов, находящихся в частной собственности, предпринимали только в исключительных случаях. "Но потребность есть. Например, у нас есть четырехэтажный многоквартирный дом, где живут всего пять человек", - сказал он.

Сколько квартирных домов в Кохтла-Ярве может пойти под снос, выяснится после того, как проектный руководитель Министерства финансов раскроет детали и будет подписано соглашение.

Зато Кивиыли уже много лет систематически занимается расселением людей и сносом домов, однако по словам бывшего мэра Кивиыли, ныне председателя Люганузеского волостного собрания Дмитрия Дмитриева, проблема актуальна до сих пор и помощь государства в этом деле очень приветствуется.

Дмитрий Дмитриев. Матти Кямяря / Põhjarannik ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ: Мера должна быть такой, чтобы от нее выиграли как самоуправление, так и местные жители.

По словам Дмитриева, Кивиыли попал в пилотный проект именно благодаря тому, что они долго занимаются этой темой и знакомы с подоплекой. "Важно, чтобы в течение этого подготовительного периода была разработана хорошая и крепкая мера, которая поможет всем самоуправлениям. Мера должна быть такой, чтобы от нее выиграли как самоуправление, так и местные жители, а не возникла ситуация, когда бесполезная недвижимость просто переходит от одного собственника к другому и проблема остается нерешенной", - сказал он.