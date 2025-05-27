Skip to footer
Вт, 27.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

Силламяэский порт хочет стать магнитом для новых производств

Крупный владелец Силламяэского порта Тийт Вяхи и министр инфраструктуры Кульдар Лейс на причале контейнерного терминала, где сейчас царит тишина, но если в ближайшие годы на территории порта удастся создать новые производства, то вырастут и объемы грузоперевозок.

Утративший из-за войны, развязанной Россией в Украине, большую часть прежних грузоперевозок Силламяэский порт хочет в ближайшие годы привлечь сюда новые промышленные предприятия.

Когда в прошлую среду во второй половине дня Тийт Вяхи, крупный владелец Силламяэского порта, совершал вместе с министром экономики и промышленности Эркки Кельдо и министром инфраструктуры Кульдаром Лейсом обход территории Силламяэского порта, долгие годы являвшегося флагманом экономики Ида-Вирумаа, то перед ними открылась сюрреалистическая картина. Причалы, краны, терминалы, железнодорожная станция и прочая портовая инфраструктура имеются, однако погрузки товаров или другой деятельности там не происходит. Не видно также ни одного грузового судна.

Объем грузоперевозок сократился в четыре раза

Комментарии

Ключевые слова

Экономика
Наверх