Силламяэский порт хочет стать магнитом для новых производств

Когда в прошлую среду во второй половине дня Тийт Вяхи, крупный владелец Силламяэского порта, совершал вместе с министром экономики и промышленности Эркки Кельдо и министром инфраструктуры Кульдаром Лейсом обход территории Силламяэского порта, долгие годы являвшегося флагманом экономики Ида-Вирумаа, то перед ними открылась сюрреалистическая картина. Причалы, краны, терминалы, железнодорожная станция и прочая портовая инфраструктура имеются, однако погрузки товаров или другой деятельности там не происходит. Не видно также ни одного грузового судна.