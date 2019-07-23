Вт, 23.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Почему вы приняли на работу зампредседателя волостного собрания Екатерину Васильеву?

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Евгений Федоренко.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Очередным членом коалиции Йыхвиского волостного собрания, получившим рабочее место в волостном учреждении, стала заместитель председателя волостного собрания центристка Екатерина Васильева.

Директор Йыхвиской спортшколы ЕВГЕНИЙ ФЕДОРЕНКО: 

- Сейчас она работает администратором, но полагаю, что вскоре она станет руководителем по развитию спортшколы. Ее задачей будет заниматься проектами, которые приносили бы спортшколе дополнительные деньги, и вместе с тем также маркетинговой деятельностью. Я считаю, что у нее достаточно много хорошего опыта для такой работы.

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