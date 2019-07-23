ОДИН ВОПРОС: Почему вы приняли на работу зампредседателя волостного собрания Екатерину Васильеву?

- Сейчас она работает администратором, но полагаю, что вскоре она станет руководителем по развитию спортшколы. Ее задачей будет заниматься проектами, которые приносили бы спортшколе дополнительные деньги, и вместе с тем также маркетинговой деятельностью. Я считаю, что у нее достаточно много хорошего опыта для такой работы.