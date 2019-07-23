ПЕРЕДОВИЦА: Медленное решение вопиющей потребности

Это, в свою очередь, приводит к ущемлению социальных прав и даже прав человека. Поскольку если квартира не имеет ценности, то у собственника зачастую нет также интереса платить за ее содержание. Так, к примеру, в Кохтла-Ярве, Кивиыли и кое-где еще обесценивание недвижимости, как раковая опухоль, начало уничтожать качество жизни населения, ведь появляющиеся в домах брошенные квартиры высасывают жизненные силы также из тех жилых площадей, собственники которых, в отличие от тех, кто бросил свою собственность, выполняют свои обязанности и оплачивают сопутствующие содержанию недвижимости расходы.

Три с половиной года назад проблемой занялась также канцлер права, не пожелавшая мириться с тем, что аккуратно платящие за теплоэнергию жильцы увязших в долгах домов вынуждены мерзнуть в своих квартирах. Тогда она обратилась к правительству с рекомендацией быстро что-то предпринять, поскольку существующие законы не гарантируют людям справедливого обращения. После чего занимавшая тогда пост министра экономики и коммуникаций Урве Пало сообщила, что вопросом занимаются, но еще надо провести исследования, анализы и круглый стол. Очевидно, проект уменьшения количества жилых площадей, о котором сегодня пишет "Северное побережье", является одним из результатов распутывания этого коммунального клубка. Досадно долго его пришлось ждать - тем более что имеем дело лишь с первой попыткой что-то изменить.