Йыхви получит первый современный школьный стадион

Реновация школьного стадиона по сути означает строительство нового. На легкоатлетическом стадионе будет трек, правда, длина дорожки составит 250 метров вместо обычных 400, также построят прямолинейный трек для бега на 100 метров и секторы для прыжков и метаний. В одной из сторон стадиона обустроят площадку с тартановым покрытием для игр с мячом.