Вт, 23.07.2019
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Йыхви получит первый современный школьный стадион

Не позднее весны следующего года стадион русской основной школы, расположенный между йыхвиским рынком и железной дорогой, должен обрести гораздо более современный вид.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В ходе реновации стадиона русской основной школы Йыхви в течение ближайшего полугода получит первое современное место для занятий легкой атлетикой и некоторыми другими видами спорта.

Реновация школьного стадиона по сути означает строительство нового. На легкоатлетическом стадионе будет трек, правда, длина дорожки составит 250 метров вместо обычных 400, также построят прямолинейный трек для бега на 100 метров и секторы для прыжков и метаний. В одной из сторон стадиона обустроят площадку с тартановым покрытием для игр с мячом.

Стадион откроют для всех желающих

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