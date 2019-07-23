В Йыхви новый спор: подарить новорожденному подарочную карту или серебряную ложку?

На прошлой неделе этот проект обсуждался на заседании социальной комиссии волостного собрания и вызвал противоречивые мнения. Член комиссии Айли Замахова сказала, что она такое предложение не поддерживает, поскольку знает, что семьи также против такого изменения и предпочитают ложке подарочную карту на 70 евро.

Волостной старейшина Макс Каур, однако, нашел, что ложка - это по-европейски солидный подарок. "Каждое интеллигентное самоуправление делает солидный подарок", - сказал он.

Член волостного собрания Кайа Калдвеэ ответила ему, что волость выдает свидетельство гражданина, что весьма солидно: «Как человек социальной сферы я поддерживаю подарочную карту».

Председателю комиссии Тамаре Луйгас пришлось в итоге констатировать, что члены комиссии разошлись во мнениях по вопросу дарения ложки, и это означает, что решение должно будет принять волостное собрание на заседании в предстоящий четверг.

Волостной старейшина Макс Каур обосновал «Северному побережью» идею дарения ложки тем, что в начале года волостное собрание повысило в Йыхви пособие по рождению ребенка до 750 евро (выплатят его в течение трех лет по 250 евро в год. - Э.К.), поэтому идея 70-евровой подарочной карты Maxima утратила актуальность.

«Обратил внимание, что крупные самоуправления по всей Эстонии, а также в Европе дарят новорожденным серебряную ложку. Также из романов нам известно высказывание, что кто-то родился с серебряной ложкой во рту. Вот и возникла идея, почему бы и нам не ввести такую традицию. Раз уже мы все равно выделяем родителям довольно-таки большую денежную поддержку, то ложку можно было бы подарить малышу на память, - сказал Каур. - Это был бы такой интеллигентный и философский подход».

По словам волостного старейшины, замена подарочной карты серебряной ложкой не будет также означать для волости дополнительных расходов. «Около 70 евро эта маленькая серебряная ложка и стоит», - заверил он.