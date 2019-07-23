В Йыхви новый спор: подарить новорожденному подарочную карту или серебряную ложку?

Йыхвискому волостному собранию предстоит в нынешний четверг решить, поддержать ли поправку, согласно которой семьям по случаю рождения ребенка станут дарить вместо прежней подарочной карты Maxima серебряные ложки.
На прошлой неделе этот проект обсуждался на заседании социальной комиссии волостного собрания и вызвал противоречивые мнения. Член комиссии Айли Замахова сказала, что она такое предложение не поддерживает, поскольку знает, что семьи также против такого изменения и предпочитают ложке подарочную карту на 70 евро.
Волостной старейшина Макс Каур, однако, нашел, что ложка - это по-европейски солидный подарок. "Каждое интеллигентное самоуправление делает солидный подарок", - сказал он.
Член волостного собрания Кайа Калдвеэ ответила ему, что волость выдает свидетельство гражданина, что весьма солидно: «Как человек социальной сферы я поддерживаю подарочную карту».
Председателю комиссии Тамаре Луйгас пришлось в итоге констатировать, что члены комиссии разошлись во мнениях по вопросу дарения ложки, и это означает, что решение должно будет принять волостное собрание на заседании в предстоящий четверг.
Волостной старейшина Макс Каур обосновал «Северному побережью» идею дарения ложки тем, что в начале года волостное собрание повысило в Йыхви пособие по рождению ребенка до 750 евро (выплатят его в течение трех лет по 250 евро в год. - Э.К.), поэтому идея 70-евровой подарочной карты Maxima утратила актуальность.
«Обратил внимание, что крупные самоуправления по всей Эстонии, а также в Европе дарят новорожденным серебряную ложку. Также из романов нам известно высказывание, что кто-то родился с серебряной ложкой во рту. Вот и возникла идея, почему бы и нам не ввести такую традицию. Раз уже мы все равно выделяем родителям довольно-таки большую денежную поддержку, то ложку можно было бы подарить малышу на память, - сказал Каур. - Это был бы такой интеллигентный и философский подход».
По словам волостного старейшины, замена подарочной карты серебряной ложкой не будет также означать для волости дополнительных расходов. «Около 70 евро эта маленькая серебряная ложка и стоит», - заверил он.
На ложке, согласно плану волостного управления, будут герб Йыхви и выгравированное имя ребенка.