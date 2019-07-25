Цены на сельхозпродукцию не повысятся

Предложение сельхозпродукции в мире в последние несколько лет было большим, вследствие чего цены на нее снижались.
В случае почти всех товаров, охваченных рапортом о рыночных и ценовых прогнозах для сельскохозяйственной и рыбной продукции*, реальные цены должны в течение следующего десятилетия остаться на сегодняшнем уровне или ниже его, поскольку производительность улучшается и, несмотря на демографические тенденции, предложение по-прежнему опережает рост спроса.
Более низкие цены нравятся потребителю, однако оказывают давление на производителей, которым приходится в условиях конкуренции постоянно оптимизировать расходы и повышать производительность. Поэтому растет также потребность производителей в дотациях.
На изменение цен влияет несколько факторов, например, транспортные расходы, международная торговая политика и налоговая политика, но значительную роль играют и курсы валют. Предполагается, что евро будет дешеветь по отношению к доллару США как в номинальной, так и в реальной стоимости. Номинальная цена сырой нефти вырастет к 2028 году с 58 долларов за баррель до 70 долларов, однако реальная цена будет оставаться довольно стабильной.
Цены должны оставаться на прежнем уровне или ниже его, поскольку производительность улучшается и, несмотря на демографические тенденции, предложение по-прежнему опережает рост спроса.
Рапорт предполагает увеличение объема продукции в течение следующего десятилетия на 15%. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы урожайность увеличилась и технологии были более новаторскими, поскольку землепользование ограничено, также в животноводстве должно увеличиться поголовье скота в стадах. В результате сельское хозяйство будет становиться все более интенсивным. Это будет сопровождаться ростом выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве (примерно 90% выбросов производится Африкой, Китаем, Индией, Латинской Америкой и Карибским регионом, а также Северной Америкой), в основном за счет животноводства, выращивания риса и использования минеральных удобрений, однако с ростом производительности углеродная интенсивность все же уменьшится.
Большая часть дополнительного спроса на продовольствие в следующем десятилетии будет приходиться на регионы с быстрым ростом населения, особенно на Африку к югу от Сахары, Индию, а также Ближний Восток и Северную Африку. В более широком плане увеличится потребление сахара и растительных масел на душу населения, что обусловлено урбанизацией и переходом на продукты с большей степенью обработки.
Потребление лишних калорий, несбалансированное питание и снижение уровня физической активности в разных странах мира приводят к растущему бремени избыточного веса и ожирения. Во многих государствах с низким и средним уровнем дохода эти проблемы соседствуют с недоеданием и дефицитом микронутриентов. Все более растущий спрос на продукцию животного происхождения предлагает возможности для расширения производства в животноводческом секторе, что, в свою очередь, стимулирует спрос на корма для животных. В результате удельный вес кормовых культур, таких как кукуруза и соя, должен увеличиться, и можно ожидать увеличения использования фуражного зерна.
Число стран-импортеров продовольствия растет, поэтому международная торговля с точки зрения продовольственной безопасности остается важной. Вместе с тем экспорт гарантирует населению доход, особенно в регионе Латинской Америки и Карибского моря, который наращивает свою значимость в международном экспорте сельхозпродукции. Регион Черного моря укрепляет свою позицию в качестве ведущего экспортера пшеницы и кукурузы, и большая часть экспорта идет на Ближний Восток и в Северную Африку. Европа (в т.ч. Российская Федерация) улучшает свой баланс сельскохозяйственной продукции: начиная с 2012 года баланс остается положительным, и влияние экспортирующего региона неуклонно расширяется.
Что касается предложения сельскохозяйственной продукции, то вспышки болезней и растущая резистентность микроорганизмов к антибиотикам, связанные с селекцией растений регуляции (устойчивость к болезням) и учащающиеся экстремальные погодные условия увеличивают неопределенность. На спрос в первую очередь влияют изменения в привычках питания, в том числе представления о здоровом питании и экологической устойчивости. Также возросла неуверенность в связи с торговыми соглашениями между несколькими основными игроками на мировых рынках сельскохозяйственной продукции (такими как США и Китай). Эскалация напряженности может сократить и перенаправить торговлю, затронув как международные, так и внутренние рынки стран.
Рапорт учитывает также выход Великобритании из ЕС (Брексит), который может оказать заметное влияние, поскольку, к примеру, в 2018 году более 70% импорта сельхозпродукции Великобритании поступило из ЕС, в то время как 62% сельхозэкспорта ушло в ЕС. Брексит может оказать глобальное влияние на рынки сыра, сливочного масла, свинины и баранины, для которых Соединенное Королевство является крупным нетто-импортером.
Быстрорастущим сектором животноводства является молочный сектор, который, правда, реагирует главным образом на высокий спрос на свежее молоко в Азии, однако также испытывает влияние благоприятных цен на переработанные молочные продукты. Ожидается, что номинальные цены на молочные продукты будут расти, в то время как реальные цены на сухое молоко растут медленно, а на сливочное масло и сыр постепенно снижаются.
Мировые объемы производства молока увеличиваются примерно на 1,7% в год, в основном за счет увеличения молочной продуктивности (удой на корову). Уровень молочной продуктивности в мире сильно различается, например, в Индии он составляет 1/8 от уровня в Северной Америке, где производство базируется на кормах и доля лугов мала. Разница в молочной продуктивности быстро не изменится, и увеличение поголовья скота планируется, скорее, в странах с более низкой молочной продуктивностью.
* 8 июля в Риме представили подготовленный в 2019 году в сотрудничестве между OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) и FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) рапорт о рыночных и ценовых прогнозах для сельскохозяйственной и рыбной продукции ("Сельскохозяйственный прогноз OECD-FAO на 2019-2028 годы")
Статья опубликована в блоге Министерства по делам сельской жизни.