Цены на сельхозпродукцию не повысятся

В случае почти всех товаров, охваченных рапортом о рыночных и ценовых прогнозах для сельскохозяйственной и рыбной продукции*, реальные цены должны в течение следующего десятилетия остаться на сегодняшнем уровне или ниже его, поскольку производительность улучшается и, несмотря на демографические тенденции, предложение по-прежнему опережает рост спроса.

Более низкие цены нравятся потребителю, однако оказывают давление на производителей, которым приходится в условиях конкуренции постоянно оптимизировать расходы и повышать производительность. Поэтому растет также потребность производителей в дотациях.

На изменение цен влияет несколько факторов, например, транспортные расходы, международная торговая политика и налоговая политика, но значительную роль играют и курсы валют. Предполагается, что евро будет дешеветь по отношению к доллару США как в номинальной, так и в реальной стоимости. Номинальная цена сырой нефти вырастет к 2028 году с 58 долларов за баррель до 70 долларов, однако реальная цена будет оставаться довольно стабильной.

Цены должны оставаться на прежнем уровне или ниже его, поскольку производительность улучшается и, несмотря на демографические тенденции, предложение по-прежнему опережает рост спроса.

Рапорт предполагает увеличение объема продукции в течение следующего десятилетия на 15%. Чтобы этого достичь, нужно, чтобы урожайность увеличилась и технологии были более новаторскими, поскольку землепользование ограничено, также в животноводстве должно увеличиться поголовье скота в стадах. В результате сельское хозяйство будет становиться все более интенсивным. Это будет сопровождаться ростом выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве (примерно 90% выбросов производится Африкой, Китаем, Индией, Латинской Америкой и Карибским регионом, а также Северной Америкой), в основном за счет животноводства, выращивания риса и использования минеральных удобрений, однако с ростом производительности углеродная интенсивность все же уменьшится.

Большая часть дополнительного спроса на продовольствие в следующем десятилетии будет приходиться на регионы с быстрым ростом населения, особенно на Африку к югу от Сахары, Индию, а также Ближний Восток и Северную Африку. В более широком плане увеличится потребление сахара и растительных масел на душу населения, что обусловлено урбанизацией и переходом на продукты с большей степенью обработки.

Потребление лишних калорий, несбалансированное питание и снижение уровня физической активности в разных странах мира приводят к растущему бремени избыточного веса и ожирения. Во многих государствах с низким и средним уровнем дохода эти проблемы соседствуют с недоеданием и дефицитом микронутриентов. Все более растущий спрос на продукцию животного происхождения предлагает возможности для расширения производства в животноводческом секторе, что, в свою очередь, стимулирует спрос на корма для животных. В результате удельный вес кормовых культур, таких как кукуруза и соя, должен увеличиться, и можно ожидать увеличения использования фуражного зерна.