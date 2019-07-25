ОДИН ВОПРОС: Что предлагает союз самоуправлений для смягчения сланцевого кризиса?

- Мы не собираемся выходить с какими-то пропагандистскими лозунгами, это вызовет у людей только раздражение. Наша цель - сделать упор на ида-вирускую программу деятельности и стратегию, общаться с министрами, чтобы через туристический кластер и Нарвский промпарк стимулировать альтернативные сферы экономики. Если худшие опасения оправдаются, то мы хотим позаботиться о том, чтобы компенсационные механизмы дошли до людей.