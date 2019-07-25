Чт, 25.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Что предлагает союз самоуправлений для смягчения сланцевого кризиса?

Вейкко Лухалайд, исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Уменьшение объемов добычи коснется тысяч идавирусцев и сократит доходную базу сланцевых волостей.

Исполнительный директор Ида-Вирумааского союза самоуправлений ВЕЙККО ЛУХАЛАЙД:

- Мы не собираемся выходить с какими-то пропагандистскими лозунгами, это вызовет у людей только раздражение. Наша цель - сделать упор на ида-вирускую программу деятельности и стратегию, общаться с министрами, чтобы через туристический кластер и Нарвский промпарк стимулировать альтернативные сферы экономики. Если худшие опасения оправдаются, то мы хотим позаботиться о том, чтобы компенсационные механизмы дошли до людей.

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