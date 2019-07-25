Ряпушковый пир: выловить осталось 70 тонн

Ловля ряпушки, в ходе которой в этом году в Чудском озере выловят 325 тонн рыбы, проходит третий год, нынче - с 20 июня по 20 августа. Хотя впереди еще почти целый месяц, недобытой ряпушки остается всего чуть меньше 70 тонн, а это значит, что хотя в местах продажи цена на рыбу сильно варьируется, за бесценок, как в конце июня, ее уже не отдают.