Чт, 25.07.2019
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Ряпушковый пир: выловить осталось 70 тонн

Всю пойманную в Эстонии ряпушку съедают на внутреннем рынке, и ее цена может сильно различаться в зависимости от региона.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Хотя ловить ряпушку в Чудском озере разрешено еще месяц, остается всего четверть квоты на вылов, а это значит, что цена, одно время державшаяся на рекордно низком уровне, теперь стабилизировалась и, скорее всего, начнет расти.

Ловля ряпушки, в ходе которой в этом году в Чудском озере выловят 325 тонн рыбы, проходит третий год, нынче - с 20 июня по 20 августа. Хотя впереди еще почти целый месяц, недобытой ряпушки остается всего чуть меньше 70 тонн, а это значит, что хотя в местах продажи цена на рыбу сильно варьируется, за бесценок, как в конце июня, ее уже не отдают.

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