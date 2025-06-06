Райн Эплер: правительство наметило глупую цель

Бывший министр окружающей среды Райн Эплер (EKRE) находит, что цель нынешнего правительства производить в 2030 году только возобновляемую энергию, глупая.
Ваши тезисы начинаются с той идеи, что мы поставили цель уже к 2030 году производить 100% потребляемой энергии из возобновляемых источников: мол, за это мы будем держаться, станем старательными и будем двигаться в правильном направлении. На самом деле это не движение в правильном направлении. Это глупая цель. В действительности следовало бы как можно быстрее исключить эту цель из закона, чтобы всем нам не пришлось в 2030 году констатировать, что мы этой цели не достигли, так как встреча с реальной жизнью рано или поздно состоится.
На самом деле ваш доклад в части энергетики должен был начинаться все-таки с того, что теперь мы наведем фокус на то, чтобы у нас было достаточно управляемых мощностей и чтобы прекратить продвижение этой ветряной и солнечной энергетики. Ведь в действительности это работает также, например, против мечты об атомной станции и, разумеется, делает более дорогой в том числе сланцевую электроэнергию и делает дорогим производство электроэнергии из газа, так как эти мощности должны будут очень большую часть времени простаивать.
Если при поддержке субсидий увеличить производящие электроэнергию мощности, которые действительно при ветреной погоде и исходя из биржевых правил предложат нулевую цену, то атомная станция будет стоять. Капитальные расходы атомной станции довольно велики, их нужно как-то окупить. Это значит, что в те дни, когда атомная станция сможет работать и выйти на рынок, она будет подавать дорогую электроэнергию. И тут придут соцдемы и скажут, мол, смотрите, атомная станция тоже хочет пособий или желает предлагать на рынок слишком дорогую электроэнергию. Вот мы и окажемся в ловушке, когда мечта ускользает.
Мы сосредоточимся сейчас на сланце с расчетом на ближайшую перспективу, при необходимости построим новые производственные мощности. Это - расположенный у нас же в государстве источник энергии, из которого мы можем производить электроэнергию независимо от погоды.
Продолжим таким образом, что на трубах будут установлены фильтры, которые станут улавливать различные выбросы, сопутствующие производству электроэнергии из сланца, чтобы также в Ида-Вирумаа воздух не был загрязнен. Однако технологии улавливания углерода пока еще не видать. Это опять же некая техноутопия будущего. Сейчас я слишком на это не надеялся бы.