Райн Эплер: правительство наметило глупую цель

Ваши тезисы начинаются с той идеи, что мы поставили цель уже к 2030 году производить 100% потребляемой энергии из возобновляемых источников: мол, за это мы будем держаться, станем старательными и будем двигаться в правильном направлении. На самом деле это не движение в правильном направлении. Это глупая цель. В действительности следовало бы как можно быстрее исключить эту цель из закона, чтобы всем нам не пришлось в 2030 году констатировать, что мы этой цели не достигли, так как встреча с реальной жизнью рано или поздно состоится.

На самом деле ваш доклад в части энергетики должен был начинаться все-таки с того, что теперь мы наведем фокус на то, чтобы у нас было достаточно управляемых мощностей и чтобы прекратить продвижение этой ветряной и солнечной энергетики. Ведь в действительности это работает также, например, против мечты об атомной станции и, разумеется, делает более дорогой в том числе сланцевую электроэнергию и делает дорогим производство электроэнергии из газа, так как эти мощности должны будут очень большую часть времени простаивать.

Если при поддержке субсидий увеличить производящие электроэнергию мощности, которые действительно при ветреной погоде и исходя из биржевых правил предложат нулевую цену, то атомная станция будет стоять. Капитальные расходы атомной станции довольно велики, их нужно как-то окупить. Это значит, что в те дни, когда атомная станция сможет работать и выйти на рынок, она будет подавать дорогую электроэнергию. И тут придут соцдемы и скажут, мол, смотрите, атомная станция тоже хочет пособий или желает предлагать на рынок слишком дорогую электроэнергию. Вот мы и окажемся в ловушке, когда мечта ускользает.

Мы сосредоточимся сейчас на сланце с расчетом на ближайшую перспективу, при необходимости построим новые производственные мощности. Это - расположенный у нас же в государстве источник энергии, из которого мы можем производить электроэнергию независимо от погоды.