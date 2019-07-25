В окрестностях Йыхви и в Ульясте пробурят 700-метровые скважины

Во второй половине 1930-х годов в окрестностях Йыхви пробурили две глубокие скважины, в результате чего геологи узнали, что причина тамошней магнитной аномалии - залегающий в земных недрах очень большой запас оксида железа.

Спустя 30 лет в этом районе пробурили еще несколько скважин. К сожалению, более поздний буровой керн был уничтожен при пожаре в хранилище, а более ранние колонки породы, по современным представлениям, недостаточно полноценные, чтобы их повторный анализ позволил получить заслуживающие внимания данные.

Ульястескую аномалию над полиметаллическим месторождением исследовали в 1970-х годах довольно основательно, с помощью пары десятков буровых скважин. Но и они не позволят сделать новые анализы.

Новые возможности анализирования

- В Йыхви в основном железо. В Ульясте рудоносность другого типа, там в основном свинец, цинк и медь, которые по сравнению с железом имеют гораздо большую экономическую ценность, - сказал геолог отдела ресурсов земных недр Эстонской геологической службы Сийм Нирги.

Балансовые запасы там, по его словам, раньше описаны не были, но старые результаты анализов все же хотят проверить.

- Во время предыдущих изысканий аналитический уровень был еще настолько слабый, что могли определять только несколько элементов; те, к которым в наши дни имеется интерес, не умели анализировать. Хотим взять новые пробы и проанализировать современными методами.

Геологическая служба занимается сейчас переработкой старого материала, и Йыхви и Ульясте - две первые зоны, которые также раньше считались самыми перспективными.

- В Эстонии таких объектов наверняка больше, - не исключает Нирги, что есть они еще и в Ида-Вирумаа.

Бурильщик должен быть опытным

Для бурильных работ на обеих аномалиях геологическая служба объявила международный тендер, предложения ждут во второй половине августа.

- В наших интересах, что чем быстрее дела движутся, тем лучше, поскольку нам надо получить эту информацию, - не решился Сийм Нирги сказать о сроках начала работ большего, чем то, что в течение этого года хотят дойти до этапа буровых работ.

- Надеемся найти таких бурильщиков, которые будут способны это сделать. Их не очень много, если учесть, в каких условиях нам надо бурить. В Северных странах буровые фирмы, правда, есть, но так бурить осадочные породы наклонно-направленным бурением - у них может не быть такого опыта.

СИЙМ НИРГИ: В Рованиеми сейчас, говорят, куда ни глянь, обязательно увидишь буровой агрегат.

В Эстонии есть один буровой агрегат, который способен сделать такую работу - у инженерного бюро "Steiger". Только агрегата, конечно, недостаточно; в условиях тендера требуется опыт бурения таких скважин.

Нирги отметил, что Эстония - интересное государство, где глубоко залегающие полезные ископаемые даже не исследованы, из-за чего глубокое бурение для нас новое дело.

- Если взять, к примеру, Финляндию, то в Рованиеми сейчас, говорят, куда ни глянь, обязательно увидишь буровой агрегат - такая гонка за полезными ископаемыми там сейчас идет. Разведка - это, конечно, неплохо, другое дело, есть ли у нас что-то рентабельное с точки зрения добычи. В Финляндии доказано, что там есть, и там также имеются шахты.

Длинная и узкая скважина

Все скважины будут 700-метровыми, но поскольку их пробурят с уклоном, то глубина от поверхности земли будет меньше. Диаметр скважины составит максимум десять сантиметров.

- По сравнению с бурением колодца, они все же довольно маленькие, - констатировал Нирги. - Буровой керн, который хотим получить из кристаллических пород, - это довольно-таки тоненькая "каменная колбаса", всего 4,5 сантиметра. Такое бурение очень дорогое, и разумнее бурить скважину поменьше. Ведь большего количества материала нам и не надо.

Бурение - проект, длящийся несколько месяцев.

- На одну скважину уходит больше недели. В ходатайстве о разрешении скважин больше трех, но это на всякий случай с запасом - всегда может случиться, что скважина обрушится и придется бурить рядом новую. Очень многое мы не можем сейчас предусмотреть, поскольку в Эстонии нет опыта разведки. Те люди, которые занимались этим в 1970-х годах, сейчас для нас ценные консультанты.

После того как колонки породы доставят в Арбавереское хранилище, их начнут описывать и анализировать. Потребуется примерно год, чтобы картина прояснилась: имеет ли смысл продолжать и исследовать более основательно.