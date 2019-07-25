Чт, 25.07.2019
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В "Пиратской бухте" за четыре года ничего не изменилось

Будним днем в народном парке тихо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арендатор части Кохтла-Ярвеского народного парка ТОО "Andfort", организовавший здесь в 2016 году развлекательный уголок "Pirate Bay" ("Пиратская бухта"), обещал горожанам кроме водных аттракционов разнообразные летние мероприятия для детей и взрослых. Но похоже, что и нынешним летом здесь ничего не изменится.

Договор арендаторы подписали на пять лет и оперируют "Пиратской бухтой" уже четвертый сезон. Команда энтузиастов обещала постоянное расширение парковых развлечений, организацию разных мероприятий и проведение гуляний, особенно для детей. Но с тех пор здесь ничего не изменилось - по будням можно покататься на лодках и катамаранах, открыто мобильное кафе, иногда надувают батуты и привозят зорбы. Здание бывшей лодочной станции по-прежнему не реставрируется, хотя об этом желании новые арендаторы тоже говорили неоднократно. 

Один из инициаторов "Пиратской бухты", руководитель ТОО "Andfort" Андрей Удалов сказал, что в первые два года они неоднократно предлагали различные мероприятия для активного отдыха детей и взрослых на свежем воздухе, устраивали праздники, но не везло с погодой. Были довольно большие затраты на организацию, которые не окупались, так как в холодные, дождливые дни люди не ходят в парк.

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