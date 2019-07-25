В "Пиратской бухте" за четыре года ничего не изменилось

Договор арендаторы подписали на пять лет и оперируют "Пиратской бухтой" уже четвертый сезон. Команда энтузиастов обещала постоянное расширение парковых развлечений, организацию разных мероприятий и проведение гуляний, особенно для детей. Но с тех пор здесь ничего не изменилось - по будням можно покататься на лодках и катамаранах, открыто мобильное кафе, иногда надувают батуты и привозят зорбы. Здание бывшей лодочной станции по-прежнему не реставрируется, хотя об этом желании новые арендаторы тоже говорили неоднократно.