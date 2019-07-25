Новоиспеченный обладатель рекорда Эстонии попробует покорить в Майдла отметку в 21 метр

Рекорд Эстонии 20,53 метра, установленный Хейно Сильдом в 1979 году, Галета пытался побить весь прошлый год и показывал многообещающие результаты в районе 20-метровой отметки и в этом году. Однако полного успеха 36-летнему толкателю ядра удалось добиться в минувшую субботу в Пярну, где он отправил снаряд на 20,79 метра, огласив стадион победным воплем.