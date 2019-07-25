Новоиспеченный обладатель рекорда Эстонии попробует покорить в Майдла отметку в 21 метр

Кристо Галета, который в минувшие выходные побил державшийся 40 лет рекорд Эстонии в толкании ядра, на проходящих в это воскресенье во дворе мызы Майдла соревнованиях памяти Хейно Липпа намерен снова метнуть железное ядро весом более семи килограммов дальше чем на 20 метров.
Рекорд Эстонии 20,53 метра, установленный Хейно Сильдом в 1979 году, Галета пытался побить весь прошлый год и показывал многообещающие результаты в районе 20-метровой отметки и в этом году. Однако полного успеха 36-летнему толкателю ядра удалось добиться в минувшую субботу в Пярну, где он отправил снаряд на 20,79 метра, огласив стадион победным воплем.