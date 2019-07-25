Чт, 25.07.2019
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От решения Йыхвиского волостного собрания зависит судьба игровой площадки в центре города

От решения волостного собрания зависит будущее популярной игровой площадки в центре города: перенесут ли ее в другое место, купит ли волость этот участок недвижимости или начнет платить собственнику за аренду.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Депутаты Йыхвиского волостного собрания на сегодняшнем заседании постараются достичь единодушия в вопросе, что разумнее: выкупить у собственника находящийся в центре города участок недвижимости с популярной игровой площадкой, взять его в аренду или же перенести площадку в другое место.

Речь идет об общественной игровой площадке, расположенной на частном участке недвижимости площадью около 5800 квадратных метров между церковью и бывшим зданием уездного управления и занимающей около 30 процентов этой недвижимости. С предыдущим владельцем имелось соглашение, что волость сможет использовать эту землю бесплатно в течение десяти лет, и этот срок истекает через несколько недель.

Нынешний собственник недвижимости, член правления занимающегося в Йыхви наружной рекламой ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло сообщил волостному управлению, что с 12 августа волость больше не сможет бесплатно использовать эту землю. Между Вилло и волостным управлением несколько месяцев шли переговоры, однако окончательной договоренности о цене продажи или аренды до сих пор не достигнуто. 

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