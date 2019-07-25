От решения Йыхвиского волостного собрания зависит судьба игровой площадки в центре города

Депутаты Йыхвиского волостного собрания на сегодняшнем заседании постараются достичь единодушия в вопросе, что разумнее: выкупить у собственника находящийся в центре города участок недвижимости с популярной игровой площадкой, взять его в аренду или же перенести площадку в другое место.
Речь идет об общественной игровой площадке, расположенной на частном участке недвижимости площадью около 5800 квадратных метров между церковью и бывшим зданием уездного управления и занимающей около 30 процентов этой недвижимости. С предыдущим владельцем имелось соглашение, что волость сможет использовать эту землю бесплатно в течение десяти лет, и этот срок истекает через несколько недель.