Подготовьте загородный дом на случай кризисной ситуации

Исследования, проведенные среди населения Эстонии, показали, что эстоноземельцы, как правило, не готовы к кризисам. Многие не задумывались, что будет, если электричество пропадет надолго, дом пострадает от наводнения или другой неожиданной ситуации. Проведенное Спасательным департаментом в 2017 году исследование показало, что более половины эстоноземельцев ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить или смягчить потенциальные чрезвычайные ситуации. Вместе с тем перебои в подаче электричества, центрального отопления или водоснабжения всего на несколько дней приводят к тому, что более половины жителей Эстонии испытывают проблемы с отоплением своих домов, приготовлением пищи и даже зарядкой аккумуляторов своих мобильных телефонов.