Подготовьте загородный дом на случай кризисной ситуации

Лето - замечательное время, чтобы вместе с семьей насладиться совместным отдыхом за городом - поиграть в игры с мячом или погулять на лоне природы. Вместе с тем было бы целесообразно заняться другим видом совместной деятельности, которая, с одной стороны, предложит самым юным членам семьи развлечение, но в то же время послужит благой цели. Для этого нужно осмотреть ваш летний дом. Неважно, где он находится - в Кяйна, Муствеэ или Урвасте. Осмотреть нужно для того, чтобы в случае кризисной ситуации справиться в загородном доме.
Исследования, проведенные среди населения Эстонии, показали, что эстоноземельцы, как правило, не готовы к кризисам. Многие не задумывались, что будет, если электричество пропадет надолго, дом пострадает от наводнения или другой неожиданной ситуации. Проведенное Спасательным департаментом в 2017 году исследование показало, что более половины эстоноземельцев ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить или смягчить потенциальные чрезвычайные ситуации. Вместе с тем перебои в подаче электричества, центрального отопления или водоснабжения всего на несколько дней приводят к тому, что более половины жителей Эстонии испытывают проблемы с отоплением своих домов, приготовлением пищи и даже зарядкой аккумуляторов своих мобильных телефонов.