Сб, 27.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Подготовьте загородный дом на случай кризисной ситуации

Мирьям Калдама, советник отдела политики спасения и кризисного урегулирования Министерства внутренних дел.

ФОТО: Частный архив

Лето - замечательное время, чтобы вместе с семьей насладиться совместным отдыхом за городом - поиграть в игры с мячом или погулять на лоне природы. Вместе с тем было бы целесообразно заняться другим видом совместной деятельности, которая, с одной стороны, предложит самым юным членам семьи развлечение, но в то же время послужит благой цели. Для этого нужно осмотреть ваш летний дом. Неважно, где он находится - в Кяйна, Муствеэ или Урвасте. Осмотреть нужно для того, чтобы в случае кризисной ситуации справиться в загородном доме.

Исследования, проведенные среди населения Эстонии, показали, что эстоноземельцы, как правило, не готовы к кризисам. Многие не задумывались, что будет, если электричество пропадет надолго, дом пострадает от наводнения или другой неожиданной ситуации. Проведенное Спасательным департаментом в 2017 году исследование показало, что более половины эстоноземельцев ничего не предприняли для того, чтобы предотвратить или смягчить потенциальные чрезвычайные ситуации. Вместе с тем перебои в подаче электричества, центрального отопления или водоснабжения всего на несколько дней приводят к тому, что более половины жителей Эстонии испытывают проблемы с отоплением своих домов, приготовлением пищи и даже зарядкой аккумуляторов своих мобильных телефонов.

Раньше государство уделяло большое внимание профилактической работе с целью уменьшения количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на воде и при пожарах. Результаты были положительные: изменение отношения и поведения спасло сотни человеческих жизней. Например, в обществе стало постыдным как непристегивание ремня безопасности в транспортном средстве, курение в постели, так и плавание или вождение в нетрезвом состоянии. Теперь всем нам пора научиться справляться с неожиданными ситуациями.

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