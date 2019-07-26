ПЕРЕДОВИЦА: Союз самоуправлений не должен сейчас оставаться пассивным

После упразднения уездных управ ИВСС должен быть главным защитником интересов уезда и в особо сложных ситуациях активно действовать.

От ИВСС никто и не ждет выхода с какими-то пропагандистскими лозунгами, на негативное влияние которых исполнительный руководитель этого союза Вейкко Лухалайд ссылается в сегодняшнем "Северном побережье". Однако идавирусцам хотелось бы услышать о предложениях и действиях этого союза, которые способны свести к минимуму влияние происходящего на уезд и его жителей.

Об этом, к сожалению, пока молчат, а разговоры об упоре на ида-вирускую программу деятельности, стратегию и общение с министрами слишком общие, чтобы понять, что же на самом деле конкретно делают. Если содержательная работа все же ведется, то об этом следует максимально подробно сообщать общественности.