ПЕРЕДОВИЦА: Союз самоуправлений не должен сейчас оставаться пассивным

В сложившейся критической ситуации, когда сланцевая энергетика, которая десятки лет была в Ида-Вирумаа самым важным сектором экономики, меньше чем за год стремительными темпами приблизилась к коллапсу, Ида-Вирумааский союз самоуправлений (ИВСС) остается поразительно пассивным.
После упразднения уездных управ ИВСС должен быть главным защитником интересов уезда и в особо сложных ситуациях активно действовать.
От ИВСС никто и не ждет выхода с какими-то пропагандистскими лозунгами, на негативное влияние которых исполнительный руководитель этого союза Вейкко Лухалайд ссылается в сегодняшнем "Северном побережье". Однако идавирусцам хотелось бы услышать о предложениях и действиях этого союза, которые способны свести к минимуму влияние происходящего на уезд и его жителей.
Об этом, к сожалению, пока молчат, а разговоры об упоре на ида-вирускую программу деятельности, стратегию и общение с министрами слишком общие, чтобы понять, что же на самом деле конкретно делают. Если содержательная работа все же ведется, то об этом следует максимально подробно сообщать общественности.
Руководители ида-вирумааских самоуправлений годами просили центральную власть увеличить объемы возвращаемых в уезд плат за использование окружающей среды. Теперь же мы оказались в положении, когда платы за ресурсы, скорее, будут уменьшаться. Чтобы убедить принимающих решения направить в этой край гораздо большие денежные реки, было бы важно представить и конкретные планы, что на эти деньги планируется сделать. Чтобы успешнее защитить эти планы, надо завоевать поддержку также Ида-Вирумаа и всей Эстонии.